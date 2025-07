Agora camisa 10, Coutinho completa um ano desde que voltou ao Vasco

Dias depois de confirmar sua permanência, agora de forma definitiva, Philippe Coutinho celebra mais uma data importante. Afinal, no dia 10 de julho de 2024, depois de 14 anos no futebol europeu, o meio-campista desembarcou no Rio de Janeiro para voltar a atuar pelo clube do coração.

Naquela época, há exatamente um ano, o jogador teve uma recepção que ficará para sempre marcada em sua memória e uma música (A barreira vai virar baile) que grudou na mente de todo torcedor. A grande esperança é que ele se transforme dentro das quatro linhas a principal referência técnica e seja decisivo com mais frequência.

Vale lembrar que para acertar o retorno, o atleta aceitou uma redução salarial significativa, porém exigiu que o clube pagasse os valores acordados previamente. Além disso, pediu as contratações do volante Souza, que já deixou o clube, e do meia-atacante Alex Teixeira, também crias do Vasco.

A reestreia com a cruz de malta no peito aconteceu no dia 21 de julho, no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão, na Arena MRV. No entanto, o primeiro gol só ocorreu cinco jogos depois, com a realização de um sonho. Isso porque Coutinho estufou a rede do Flamengo pela primeira vez entre os profissionais, no empate por 1 a 1, no Maracanã.

Subir de produção sob a batuta de Diniz

Um dos motivos do retorno foi a possibilidade de criar uma instituição que pudesse ajudar jovens e crianças, algo que se concretizou no último mês, com sede em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Por outro lado, o jogador sofreu com problemas físicos em 2024. Ele teve uma lesão na coxa esquerda e ficou longe dos gramados no mês de agosto, pois também contraiu Covid-19 nesse período. pesar disso, foi importante na campanha da Copa do Brasil, quando o Cruz-Maltino chegou até as semifinais.