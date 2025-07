Depois de ‘sumiço’, Depay se reapresenta e tem papo com diretoria

Depay se reapresenta e tem papo com diretoria do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Depay se reapresentou no CT Joaquim Grava, após faltar sem justificativa no treino da última quarta-feira (9/7). O camisa 10 do Corinthians se apresentou no CT Joaquim Grava por volta das 9h10 desta quinta-feira (10), aproximadamente 20 minutos antes do limite estabelecido pela comissão técnica.

Logo ao chegar, Memphis se reuniu com membros da diretoria e da comissão técnica. A primeira conversa foi com o técnico Dorival Júnior, seguida por um encontro com Fabinho Soldado, executivo de futebol. A última e mais aguardada reunião do dia foi com o presidente interino, Osmar Stabile, que tenta esclarecer os motivos da ausência inesperada do jogador no treino.

Até o momento, o Corinthians não divulgou uma justificativa oficial para a ausência do jogador. A diretoria estuda a possibilidade de aplicar uma punição, que dependerá das explicações fornecidas por Memphis nas reuniões desta manhã.

A relação entre o clube e o holandês ficou estremecida nas últimas semanas. Nesta semana, o clube atrasou em um dia os salários de jogadores e funcionários. Além disso, o Corinthians também deixou de pagar a empresa Gocil, responsável pela segurança do atacante. O valor cobrado, de acordo com o documento divulgado, era de R$ 326.509,04 e o pagamento foi efetivado nesta quarta-feira.

O atraso no pagamento de premiações é o principal motivo de insatisfação do holandês, mas há também incômodos com a saída de profissionais de sua confiança após a troca na comissão técnica.

Corinthians espera ter Depay no retorno ao Brasileirão

Memphis Depay trabalhava sem problemas desde a retomada dos treinos do Corinthians, desde o dia 28 de junho. Agora, o Timão espera que o atacante esteja presente e preparado para o duelo contra o RB Bragantino. As equipes se enfrentam no domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

