Cleber Xavier é sincero com metas no Santos: ‘Título não é a realidade agora’

Após uma primeira metade de temporada abaixo das expectativas, o Santos tenta se reorganizar para o segundo semestre. Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista e na terceira fase da Copa do Brasil , o Peixe concentra agora suas atenções exclusivamente no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 15ª colocação.

Apesar do cenário difícil, o técnico Cléber Xavier acredita que a pausa durante a disputa do Mundial de Clubes foi benéfica para o time. Em entrevista ao programa Zona Mista do Hernan, no ‘UOL’, o treinador destacou a evolução física e tática da equipe durante o período de intertemporada.

“Sempre falo que temos que trabalhar jogo a jogo. Nesta semana, começamos a observar ganhos físicos importantes, e, aos poucos, vamos aumentando também nosso desempenho tático. Precisamos pontuar bem nesses quatro jogos de julho para nos mantermos fora da zona”, disse Xavier.

O último compromisso do Santos foi no dia 12 de junho, contra o Fortaleza. O retorno está marcado para a próxima quarta-feira (16), contra o Flamengo, na Vila Belmiro. A missão será somar pontos e se distanciar da zona de rebaixamento.

Treinador pede foco ‘realista’ no Santos

Cléber Xavier foi direto ao comentar os objetivos do Santos na temporada. Segundo o treinador, o foco neste momento não está em prometer títulos ou vaga direta na Libertadores, mas sim em consolidar a equipe e buscar uma recuperação gradual na tabela.

“Esses pontos agora são importantes para que a gente consiga, nos meses finais, mirar objetivos como Sul-Americana e, quem sabe, Libertadores. Falar em título ou prometer vaga na Libertadores agora não é realista. Mas se conseguirmos uma boa sequência e entrarmos na primeira página da tabela, vamos brigar”, afirmou.

OSantos soma três vitórias, dois empates e sete derrotas no Brasileirão. A expectativa é que, além da evolução coletiva, o retorno de Neymar em plenas condições físicas também impulsione o rendimento do time. O camisa 10 se recuperou completamente de lesões musculares e voltou a treinar normalmente.

“Meu sonho e foco a longo prazo é levar o Santos à Libertadores. Mas, no curto prazo, vamos jogo a jogo, tentando equilibrar e moldar a equipe. Quem começa forte, está mais perto do título. Nós não começamos bem, mas vamos buscar essa recuperação com calma e consistência”, completou o treinador.

