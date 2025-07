Textor explica demissão de Paiva no Botafogo: ‘Quebrou os próprios princípios’

Textor fala sobre demissão de Renato Paiva do comando técnico do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução/TalkSPORT)

Após a eliminação do Botafogo para o Palmeiras no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, a demissão do técnico Renato Paiva surpreendeu o futebol carioca. Afinal, o Alvinegro conseguiu avançar no grupo da morte do torneio da Fifa e teve um triunfo memorável sobre o atual finalista Paris Saint-Germain. No entanto, John Textor, dono da SAF do clube, explicou os motivos em entrevista ao podcast “TalkSPORT“, do Reino Unido.

De acordo com o empresário, o treinador português “quebrou os próprios princípios” no confronto com o Palmeiras ao atuar de forma mais defensiva. Ele fez uma análise de dez partidas, que culminou nesta postura no torneio da Fifa.

“Por que demitimos Renato Paiva depois que ele acabou de vencer o PSG? Ele quebrou os próprios princípios. Ele se afastou do seu plano. Nós o contratamos porque ele tem uma espécie de cinco linhas verticais de espaçamento. Ele é um treinador posicional. Ele é muito bom em educar os jogadores sobre onde se posicionar em campo em diferentes momentos e em diferentes terços. E aí, sinceramente, nossos fãs deram uma surra nele lá embaixo. É muita pressão lá embaixo”, disse.

“Começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Estávamos jogando na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid. Deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Quando ele quebra os próprios princípios…. E isso foram em dez jogos, nós vimos acontecendo. A decisão foi tomada ao longo de dez jogos”, completou.

“Vocês vão jogar contra o Palmeiras hoje. É hora de jogar futebol. Então, vão lá e detonem, certo? O que a gente faz? Ficamos sentados assistindo eles avançarem”, afirmou.

Implantação do Botafogo Way

Diante deste cenário, Textor optou pela troca no comando técnico e acertou com Davide Ancelotti, filho do atual técnico da Seleção Brasileira, para implantar um estilo de jogo ofensivo Botafogo Way). Além disso, afirmou que não toma decisões de forma individual e que dialoga com o departamento de futebol.

“É, bom, nós ganhamos taças, não é? Eu não tomo essas decisões individualmente. Se todo o departamento de futebol vier até mim e disser que precisamos tomar uma decisão sobre esse técnico, nós a tomaremos. É isso aí. Eu não apareço de repente e demito pessoas. Isso aconteceu ao longo de dez jogos. Pudemos ver a trajetória do treinador mudando. Acho esse cara um treinador incrível, o Paiva. Mas, no próximo trabalho, ele precisa se manter fiel aos seus princípios”, analisou

“Eu tenho que julgar as pessoas com base no que você me trouxe. Você está se mantendo fiel aos seus princípios? Você está executando seus princípios? Porque toda a organização está tentando se formar em torno de um técnico e chegar a um acordo. Claro. Você está recrutando jogadores no Botafogo, com perfil inteligente, técnico e rápido. Rápido com a bola, rápido com os pés. Queremos que a bola se mova loucamente, que a defesa fique atordoada, desorientada. Queremos conseguir criar espaços, certo? Essa é a nossa filosofia, o Botafogo Way”, concluiu.

