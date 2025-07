Roger fala em título no Inter: ‘Queremos ser campeões este ano’

Roger Machado demonstra otimismo com a recuperação do Internacional no Brasileirão - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/internacional)

A primeira parte da temporada do Internacional deixou o torcedor desconfiado. A campanha no Brasileirão incomoda pela presença na zona de rebaixamento, mas, apesar disso, o técnico Roger Machado se apoia na performance na primeira fase da Libertadores e a trajetória no Gauchão para ter um fim de temporada vitorioso.

“É importante para tranquilizar a torcida. Sabemos das urgências que temos e da possibilidade, principalmente, de conquistar títulos. Nós queremos ser campeões este ano. Vamos brigar muito nas competições e podemos e orgulhar o torcedor”, disse o treinador em entrevista à “Rádio Gaúcha”.

Roger, inclusive, diz que a paralisação na temporada por causa do Mundial de Clubes foi essencial para o Inter ter a possibilidade em retomar as condições ideais.

“O grupo está motivado, muito interessado em voltar às atividades. Os quinze dias foram muito importantes para resetar (sic) esse período do primeiro semestre. Recuperamos muitos jogadores que consideramos como reforços importantes, como Rochet, Mercado, Carbonero. E ainda tem Bernabei na iminência de retornar. É uma retomada que tem sido muito forte, de muito trabalho”, afirmou.

Time pode se ‘beneficiar’ do Mundial de Clubes

O treinador disse ainda que o Mundial de Clubes pode ter dado uma ajudinha, já que pôde observar como Fluminense e Flamengo, respectivamente os dois adversários do Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, atuaram nos últimos jogos.

“Para o Inter foi bom porque pudemos olhar e analisar antecipadamente até mesmo as alternativas, que, por exemplo, o Renato e o Fluminense usaram em diferentes tipos de jogos. Isso nos dá ferramentas que, talvez, sem a parada, não teríamos. Foram alguns cenários interessantes para analisar. Vamos aguardar”, concluiu o treinador.

O Internacional volta a campo no sábado (12) para enfrentar o Vitória, às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.