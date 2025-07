Presença constante de modelo em jogos do Real Madrid alerta para status de Vini Jr

A passagem de Victoria Ruiz pelos EUA reacendeu — e muito — os rumores de um possível romance com Vini Jr. Isso porque a modelo espanhola marcou presença no MetLife Stadium, em Nova York, para acompanhar seu terceiro jogo consecutivo do Real Madrid neste Mundial de Clubes. Desta vez, porém, sem a sorte das outras, visto que os merengues se despediram do torneio após a derrota histórica por 4 a 0 para o PSG.

Ruiz já havia chamado atenção especialmente na vitória sobre a Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami, ainda nas quartas de final. Isso porque, bem como fez nessa quarta-feira (09), em Nova York, posou para fotos com uma camisa autografada pelo brasileiro — com número e nome gravados atrás. Além disso, ela assistiu todas partidas da parte reservada a familiares de atletas.

Mesmo fora das arquibancadas, a modelo circulou por áreas destinadas a familiares dos atletas e fez registros marcando o brasileiros. Seguidores notaram que esses gestos se assemelham aos que Ruiz demonstrava no período em que se relacionava com Neymar, o que alimentou ainda mais os comentários sobre uma nova relação com o atual camisa 7 da equipe espanhola.

Postagem de ex-namorada de Vini Jr.

Pouco depois da aparição de Victoria nos Estados Unidos, Maju Mazalli publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais. A postagem, evidentemente, acabou interpretada por muitos usuários como uma possível indireta em meio à repercussão do suposto romance.

“No fim das contas, ninguém te deve nada, o mundo não é justo e você é adulto. Faça seu trabalho, seja forte e não espere absolutamente nada de ninguém”, publicou Mazalli.

Maju havia sido vista ao lado da família de Vinicius Júnior em momentos recentes, como camarotes no Santiago Bernabéu e encontros particulares em Madri. Em outubro do ano passado, o jogador havia inclusive organizado uma comemoração íntima para celebrar o aniversário da influenciadora.

Presença constante de Victoria

Mesmo com o momento turbulento do Real Madrid na competição internacional, Ruiz não deixou de acompanhar as partidas da equipe. Ela, aliás, fez o mesmo em partidas no decorrer da tempora. Com o revés diante do PSG, a modelo completou sua terceira ida consecutiva a jogos do clube espanhol no Mundial de Clubes.

