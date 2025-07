Flamengo tem desejo de contratar um reforço ‘incontestável’ nesta janela

O Flamengo promete ser mais forte no mercado na janela de transferências de julho. O clube, aliás, tem o desejo de fechar a contratação de um jogador com status de peso, bem diferente do que aconteceu na primeira janela do início da temporada. A informação é do “ge”.

A diretoria, afinal, tem condições de fazer um bom investimento. Recentemente, o Fla recebeu uma bolada: R$ 160 milhões da venda de Gerson e R$ 152,6 milhões das premiações do Mundial de Clubes (este valor sofrerá alteração por causa das taxas). Além disso, o clube pode receber uma quantia por uma possível venda de Wesley para Roma. O lateral-direito, afinal, já se acertou com o clube italiano, que ainda vai enviar proposta para o Rubro-Negro.

Sem espaço no Flamengo, Michael e Everton Cebolinha têm chances de deixarem o clube. O jovem Wallace Yan também despertou o interesse do Wolves, da Inglaterra. Assim, seria mais uma possibilidade em caixa para o clube carioca.

Mesmo com caixa alto, a ordem até o momento é olhar mais para o custo benefício e romper com o perfil de “medalhões” ou contratações tratadas como previsíveis. Porém, o Flamengo quer trazer pelo menos um jogador tratado como “incontestável”.

Prioridades do Flamengo

Desta maneira, a diretoria avalia os cenários e já definiu as prioridades. O Flamengo deseja contratar um jogador com características semelhantes de Arrascaeta para revezar na posição. Para isso, já negocia a contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. Há, porém, impasse no valor e forma de pagamento.

O clube também já monitora um ponta-esquerda e um centroavante com estilo de jogo diferente de Pedro e Juninho. O Flamengo, aliás, chegou a acertar uma contratação do irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, que joga a segunda divisão inglesa. Mas Boto precisou cancelar o negócio após interferência de Bap. A pressão da torcida e de correntes políticas do clube provocaram a desistência. O episódio causou atrito entre as partes.

Em relação a reposição para Gerson, que foi vendido para o Zenit, da Rússia, existe divergência. Uma parte da diretoria pensa ser necessário contratar um substituto, enquanto outra entende que não precisa porque o jogador estava atuando mais avançado.

Por fim, o Flamengo também buscará uma reposição para Wesley. O Rubro-Negro já estava preparado para perder o lateral-direito após o Mundial.

