Empresário diz ter intermediado contrato com a VaideBet e cobra o Corinthians

O empresário Sandro dos Santos Ribeiro entrou com uma ação na Justiça contra o Corinthians, nesta quinta-feira (10), exigindo o pagamento de R$ 8,4 milhões. Ele alega ser o verdadeiro intermediário no acordo de patrocínio firmado entre o clube e a casa de apostas VaideBet, que foi rompido após seis meses por suspeitas na comissão paga.

O contrato, assinado no início de 2024, previa o pagamento de R$ 25 milhões de comissão para a empresa Rede Social Media Design, pertencente a Alex Cassundé. O profissional está ligado à campanha eleitoral de Augusto Melo, presidente afastado do clube. No entanto, a Polícia Civil apurou que Cassundé não teve envolvimento na negociação.

Segundo as investigações, os verdadeiros articuladores do patrocínio foram Sandro Ribeiro, Washington de Araújo Silva e Antônio Pereira dos Santos, conhecido como Toninho Duettos. O valor cobrado por Sandro na Justiça representa um terço da comissão de 7% sobre os R$ 360 milhões previstos no contrato total com a VaideBet.

Até o momento, o Corinthians não se manifestou oficialmente sobre o processo. Em nota via assessoria, Augusto Melo negou qualquer relação com Sandro: “Nunca tratei nada com ele e não o reconheço como intermediário, portanto não tenho nada a declarar”.

Já o atual vice-presidente do clube, Armando Mendonça, atribuiu mais esse prejuízo à gestão do ex-mandatário: “Essa ação é mais um dano financeiro e à imagem do Corinthians provocado por Augusto Melo. Ele e seus aliados devem ser responsabilizados judicialmente. Os corintianos não podem permitir o retorno de alguém assim à presidência”.

Polícia desmente versão oficial e reforça envolvimento do trio

O inquérito conduzido pela Polícia Civil apontou fortes indícios de que Alex Cassundé não teve participação na negociação. Fotos, vídeos e depoimentos de dirigentes da VaideBet sustentam que Sandro, Toninho e Washington foram os verdadeiros intermediários do acordo.

Conforme o relatório, Washington teria apresentado a proposta de patrocínio a Sandro ainda em maio de 2023, caso Augusto Melo vencesse a eleição no clube.

Além disso, logo após a assinatura do contrato, Sandro publicou um story no Instagram agradecendo a Washington, Toninho e Augusto Melo, além de posar para fotos com o presidente durante sua posse, em 2 de janeiro. Assim, a polêmica segue gerando desdobramentos dentro e fora dos tribunais.

