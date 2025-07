Após longa novela, Vasco anuncia renovação com Léo Jardim

O Vasco encerrou nesta quinta-feira (10/7) uma longa novela. Afinal, o clube anunciou em suas redes sociais a renovação do goleiro Léo Jardim, de 30 anos. Correndo risco de perdê-lo por um baixo valor por ter contrato apenas até o fim de 2025, o Cruz-Maltino garantiu a extensão do vínculo até 2030.

A assinatura do contrato se deu ainda nesta quinta, após reunião entre os representantes do atleta e o novo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes. O clube se resguardava numa cláusula de renovação automática caso Jardim atuasse em 50% dos jogos do time no ano, algo que se aproximava de ocorrer.

As negociações por uma renovação se arrastaram durante meses. Valorizado por suas grandes aparições desde que chegou, em 2023, Léo Jardim buscava um aumento salarial. As pedidas iniciais, porém, assustaram o Vasco.

No entanto, a chegada do português Admar Lopes ajudou a destravar a negociação. Afinal, o diretor já trabalhara com Jardim na época de Lille. O arqueiro atuou por lá entre 2021 e 2023, quando se transferiu para o Cruz-Maltino.

Em São Januário, não levou tempo para Léo Jardim se tornar peça-chave no elenco. Até o momento, ele participou de 138 dos 143 jogos possíveis desde sua chegada. Ele, assim, se tornou fundamental na campanha de permanência do Vasco na Série A em 2023, além de pegar pênaltis em três disputas diferentes na Copa do Brasil 2024 – campanha em que o Gigante da Colina chegou até a semifinal.

Em 2025, ele já foi fundamental na classificação às oitavas da própria Copa do Brasil, pegando dois pênaltis durante disputa contra o Operário-PR, em São Januário, pela terceira fase.

