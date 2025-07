Tainá Castro, esposa de ??der Militão, afirma que foi hostilizada em hotel nos EUA

A hospedagem de Tainá Castro, esposa de Éder Militão, nos Estados Unidos não foi nada amistosa. No país para acompanhar o jogador do Real Madrid no Mundial de Clubes, ela relatou que foi hostilizada em um hotel em Palm Beach, na Flórida.

Dessa forma, a influencer usou as redes sociais para contar sobre as situações que sofreu no local e que deixou o hotel por não se sentir acolhida.

“Vou sair do hotel e pedir reembolso do meu quarto porque não estou me sentindo mais à vontade. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas o acúmulo de situações me deixaram desconfortável. Desde o dia em que entrei, as pessoas me olham com olhar de julgamento. Não sei se é porque eu sou latina”, disse.

Ela contou, portanto, que as coisas começaram a ficar complicadas no check-in, após receber a sugestão de não ir sozinha realizar o procedimento.

“O moço que está trabalhando para mim, me acompanhou até o check-in… E eu: ‘Não, pode deixar que eu resolvo’. Ele falou: ‘Tainá, as pessoas aqui são diferentes e você é diferente delas. Então, é melhor eu ir com você porque você pode passar por situações complicadas’. Aí que algumas situações começaram a ficar mais complicadas”, contou.

Conversa com Éder Militão

Além disso, Tainá relatou uma conversa que teve com Éder Militão – que chegou a visitá-la no hotel, sobre os costumes locais, como no uso de roupas e que respeitou isso, mas percebeu que não era questões de vestimentas.

“Eu avisei: ‘Amor, aqui eles são muito conservadores e tradicionais’. E ele falou: ‘É, a gente tem que se adequar às leis deles’. Eu concordei, mas disse que achava que estava um pouco exagerado o tratamento. E ele falou: ‘Não, deve ser coisa da sua cabeça’. Eles são conservadores e tradicionais, e até então estava super respeitando, até mesmo cuidando com as roupas que vestia. Para ir para a academia, colocava casaco por cima, mesmo com calça. Mas não eram as vestimentas, até porque tinham meninas usando shorts curtos e top”, desabafou.

Problema com outros hóspedes e advertência

A influencer, portanto, contou alguns episódios que aconteceu durante a sua hospedagem no hotel. Assim, ela relembrou uma cena com um hóspede no elevador.

“A gente entrou no elevador com um senhor, ele passou o cartão dele e colocou o quarto no painel. Pedi licença e coloquei o meu cartão e o meu quarto. Ele me olhou de cima a baixo. Não era olhar com malícia, mas de repúdio”, disse.

Taína ainda contou sobre uma situação com uma senhora na entrada da academia do hotel.

“Falei em inglês: ‘Com licença, posso te ajudar?’. Coloquei o meu cartão. Ela olhou para mim e falou: ‘Não preciso de você. Você vai para um lado e eu para o outro’. Fiquei tão constrangida. Olhei para o meu personal e falei: ‘Não acredito que ela está falando assim comigo. Eu quis ajudá-la’”, contou.

Após orientação de Éder Militão, por ligação, para deixar o local, a influencer ainda foi advertida por um funcionário por videochamada e usar um tripé para filmagens.

