Palmeiras bate meio bilhão em reforços e dá a Abel top-3 mais caro da história

A chegada de Ramón Sosa agitou os bastidores do Palmeiras e alterou o ranking das contratações mais caras da história do clube. Com um investimento de aproximadamente 14 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), o atacante paraguaio entrou para o seleto grupo das três aquisições mais caras do Verdão, desbancando Miguel Borja, hoje no River Plate, que havia custado 12 milhões de euros em 2017.

O novo camisa 11 só fica atrás de Vitor Roque, comprado por 25,5 milhões de euros (R$ 163 milhões), e Paulinho, contratado por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões). Com isso, Abel Ferreira passa a contar com um ataque avaliado em R$ 368 milhões, consolidando um dos setores ofensivos mais caros da história do futebol brasileiro.

Além do trio milionário, a diretoria alviverde também investiu forte na contratação de Facundo Torres no início do ano. O uruguaio custou 12 milhões de dólares (R$ 72,5 milhões), ocupando o quinto lugar entre os reforços mais caros do clube.

O técnico Abel Ferreira, aliás, possui em seu elenco nada menos que sete dos dez jogadores mais caros da história palmeirense. Além de Sosa, Roque, Paulinho e Torres, completam a lista Maurício (6º), Flaco López (7º) e Emiliano Martínez (10º). O total investido pela presidente Leila Pereira em reforços nesta temporada já chega a cerca de 85 milhões de euros (R$ 543 milhões). Aliás, este é o maior valor desde que assumiu o comando do clube.

Trio milionário do Palmeiras não vai atuar em 2025

Contudo, apesar da expectativa em torno do novo ataque estrelado, Abel Ferreira não poderá contar com todo o top-3 ainda em 2025. Afinal, Paulinho precisará passar por nova cirurgia na canela e só deve retornar aos gramados na próxima temporada. Com isso, a tendência é que o setor ofensivo seja formado por Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. A equipe retorna às competições nacionais e continentais após a eliminação nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.