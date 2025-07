Ligas firmam contrato de direitos internacionais do Brasileirão sem Flamengo

A Libra e a Liga Forte União fecharam um novo contrato de direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, com a 1190 Sports, que já era responsável pela transmissão até 2023. O acordo, que se estende por três temporadas (2025-2027), não inclui o Flamengo. Afinal, o clube optou por transmitir seus jogos exclusivamente pela Flamengo TV.

“Estamos muito felizes por termos novamente uma propriedade tão importante como o Brasileirão em nosso portfólio. Este novo ciclo reforça nosso compromisso em potencializar o alcance global do nosso futebol”, afirmou Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports.

Com a ausência do Flamengo, os jogos do clube como mandante não serão exibidos na nova plataforma. No entanto, a lei do mandante permite que os demais clubes negociem a transmissão dos jogos em que o Flamengo atua como visitante.

Desta maneira, a 1190 Sports busca negociar com emissoras e canais internacionais para garantir a presença do Brasileirão no exterior. Além disso, já existe uma parceria com a Fanatiz, que possibilita a transmissão ao vivo ou sob demanda em mais de 130 países.

O acordo representa um passo significativo na aproximação entre os dois blocos, mesmo com a resistência do Flamengo. A expectativa, aliás, é que a nova configuração de direitos internacionais traga um retorno financeiro e visibilidade para os clubes envolvidos. Do outro lado, o Flamengo busca fortificar a sua plataforma de transmissões.

