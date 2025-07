Coutinho aparece no BID da CBF e está à disposição do Vasco para o clássico

Coutinho durante treinamento do Vasco no CT Moacyr Barbosa - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Depois da pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Vasco voltará a campo no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Mané Garrincha. Assim, o técnico Fernando Diniz poderá contar com Philippe Coutinho, que teve seu novo contrato publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

A princípio, o meio-campista estava emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra. No entanto, ele conseguiu a rescisão de seu contrato com o clube inglês e acertou, em definitivo, com o Cruz-Maltino até junho de 2026.

Depois de 10 dias de férias, o elenco se reapresentou no dia 23 de junho e, desde então, segue se preparando no CT Moacyr Barbosa para o retorno aos gramados. O comandante tem aproveitado o período para conhecer melhor os atletas e tentar implantar seu estilo de jogo para a sequência da temporada.

Vale lembrar que, em sua primeira temporada, o meio-campista somou 18 partidas, sendo dez como titular, com três tentos e uma assistência. Neste ano, porém, já esteve em campo em 26 oportunidades, com 5 gols e 3 assistências.

Por fim, ele espera subir ainda mais de produção sob o comando do técnico Fernando Diniz. Com a saída de Payet, Coutinho assume de vez a camisa 10 a partir deste segundo semestre para reviver seus grandes momentos na carreira.

