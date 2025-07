Audiência de Neymar contra Luana Piovani acontece nesta quinta

A audiência do processo de Neymar contra Luana Piovani por injúria e difamação vai acontecer nesta quinta-feira (10), de forma online. Apesar disso, apenas o advogado do jogador estará presente.

Neymar processou a atriz em 2024, após os comentários feitos por Luana sobre ele ter defendido a “PEC de privatização das praias”. Assim, o estopim da já conturbada relação ocorreu nas semanas posteriores à aprovação da PEC 3/2022 na Câmara, seguindo então para o Senado. Por outro lado, Piovani se uniu a ambientalistas em uma campanha contra a proposta, que retira da União a propriedade exclusiva sobre os chamados terrenos de marinha.

Dessa forma, as primeiras rusgas ocorreram assim que o camisa 10 do Santos anunciou parceria com uma construtora para um condomínio beira-mar. O jogador e seu pai se reuniram com empresários da DUE – incorporadora responsável pelo resort de luxo do craque -, em Pernambuco, no dia 4 de julho de 2024.

“Caribe brasileiro em breve”, dizia a legenda do encontro. Esse empreendimento entrou nas críticas de ambientalistas contra a Proposta de Emenda à Constituição, pois em caso de aprovação imediata, o resort poderia ser beneficiado.

Portanto, após Luana se pronunciar sobre o caso nas redes sociais e os dois trocarem farpas, Neymar entrou com o processo por injúria e difamação. Essa será a primeira vez que a atriz e o jogador vão se enfrentar judicialmente.

Piovani debocha de Virgínia

Horas antes da audiência, Luana Piovani usou as redes sociais para fazer um deboche a influencer digital Virgínia Fonseca, ao falar de como vai se vestir para o momento.

“Não trouxe camita com a foto dos meus filhos, não uso óculos e prefiro o meu cabelo de lado do que [divido] no meio. Moletom só pra ir para a praia lá em Cascais”, disse.

Afinal, a influencer optou por usar um moletom com a foto de Maria Flor, uma de suas filhas, estampada, óculos e cabelo repartido quando prestou depoimento na CPI das Bets. Na época, o visual da influenciadora virou polêmica nas redes sociais, uma vez que ela não costuma se vestir dessa forma na internet.

Aliás, Luana Piovani chegou a gerar uma polêmica ao compartilhar um post que comparava o look usado pela influenciadora para depor na CPI ao de Suzane von Richthofen, que foi presa pelo assassinato dos pais. Assim, na legenda do post estava: “Por que essas meninas quando são acusadas de alguma ilegalidade o figurino sempre remete à algo pueril? Moletons com motivos infantis farão elas parecerem honestas, decentes e boa gente? A verdade não rima”.

