Matheus Alves se despede do São Paulo: ‘Sempre com vocês’

O meia Matheus Alves usou suas redes sociais para se despedir do São Paulo nesta quinta-feira (10). O jogador de 20 anos foi vendido ao CSKA, da Rússia, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,7 milhões).

O Tricolor Paulista tinha 85% dos direitos econômicos do atleta e, com a negociação, deve embolsar aproximadamente 5,1 milhões de euros (R$ 33 milhões). Além disso, o clube garantiu 25% de participação na mais-valia em uma possível venda futura do jogador por um valor superior ao da atual transferência.

Camisa 10 na conquista da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Matheus Alves subiu ao elenco principal durante o Campeonato Paulista pelo então técnico Luis Zubeldía. Desde então, disputou 15 jogos pela equipe profissional, somando 790 minutos em campo e duas assistências.

A venda de Matheus Alves não deve ser a única saída do São Paulo nesta janela de transferências. O clube estuda a negociação de outros atletas para reforçar o caixa na segunda metade da temporada.

Já para reforçar o elenco, o São Paulo busca jogadores livres no mercado ou que cheguem sem custos imediatos, já que vive uma grave crise financeira. Assim, o Tricolor Paulista tem negociações com o atacante Gonzalo Tapia, do River Plate, que pode chegar por empréstimo ao Morumbis.

A carta de despedida de Matheus Alves do São Paulo

“Desde os 11 anos representando essa camisa tão enorme do futebol brasileiro e mundial, defender as cores do São Paulo foi literalmente a realização de um sonho de infância. Hoje venho me despedir do clube que abriu as portas e me formou como atleta e homem. E diante disso tudo, só tenho que agradecer por tudo que fizeram por mim ao longo desses anos.

Funcionários, companheiros, comissões técnicas, staff e diretoria: obrigado por todo apoio e suporte nos momentos bons e ruins. Sempre procurei dar o meu máximo para retribuir tudo isso dentro de campo e tentar sempre levar o São Paulo para o topo, lugar em que ele deve sempre estar.

Aos torcedores, o carinho de vocês também jamais será esquecido. Estarei sempre com vocês, mesmo um pouco mais distante agora. Foram anos de muito aprendizado, amadurecimento e momentos que ficarão eternamente marcado nas minhas melhores lembranças.

Agora é hora de um novo desafio, mas com o coração sempre aqui com vocês torcendo pelo melhor!”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.