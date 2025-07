Vasco perto de vender Cauã Paixão ao futebol de Portugal

O atacante Cauã Paixão está próximo de deixar o Vasco. Emprestado ao Polissya Zhytomyr (UCR) desde julho de 2024, o jovem de 21 anos deve acertar em definitivo com o Leixões (POR), da segunda divisão de Portugal.

Segundo informações do “ge” desta quinta-feira (10/7), a negociação está próxima de uma definição. Apesar de não haver confirmação sobre valores, ainda de acordo com a publicação, é possível que o Vasco mantenha parte dos direitos econômicos do atleta. O contrato de Paixão com o Cruz-Maltino ia até o fim de 2025. Dessa forma, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Revelado pelo Cruz-Maltino, Cauã Paixão chegou a São Januário em 2018 para atuar no sub-15. Estreou profissionalmente, então, em 2023, participando de duas partidas no Carioca. Em 2024, atuou em outros dois jogos pelo estadual, anotando seu único gol com a Cruz de Malta.

Depois, foi emprestado ao América-RN, atuando por 12 partidas. Depois, o empréstimo foi para o Polissya Zhytomyr, onde fez 19 aparições, com um gol e uma assistência. Apenas dez destas partidas foram como titular, no entanto.

