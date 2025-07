Copa América Feminina 2025: onde assistir, grupos, jogos e favoritos

A Copa América Feminina vai começar nesta sexta-feira (11). O torneio será na cidade de Quito, capital do Equador, entre os dias 11 de julho e 2 de agosto. Dez seleções vão em busca do título continental. Dessa forma, o Jogada10 traz todas as informações sobre a competição. Afinal, o jogo que dá o pontapé inicial será entre Equador e Uruguai, às 21h, no Estádio Banco Guayaquil.

Inicialmente, as equipes foram divididas em dois grupos de cinco. Na primeira fase, as seleções se enfrentam em turno único. Ao fim da primeira etapa, as duas melhores posicionadas, portanto, avançam às semifinais.

Seleções favoritas

Como de costume, a Seleção Brasileira, portanto, entra como favorita para a Copa América. Maior campeã do torneio, vai em busca do 9º título e do pentacampeonato. A única edição que o Brasil não se sagrou campeão foi em 2006, quando foi vice para a Argentina.

O elenco, que está sob o comando de Arthur Elias, conta com nomes experientes, como Marta e Gabi Portilho. No entanto, a Seleção também apresenta jovens promessas como Johnson, do Corinthians, e Gio Queiroz, do Atlético de Madrid.

Além da Seleção Brasileira, a Colômbia também entra como uma das principais na briga pelo título. Jogadoras como Mayra Ramírez, Linda Caicedo, Daniela Montoya e Catalina Usme reforçam um elenco e em busca de vingança. Afinal, as “Cafeteras” perderam o título em casa na edição de 2022 para o Brasil. Caicedo, aliás, é uma estrela no Real Madrid. Ramírez joga no Chelsea, clube inglês que, ao contratá-la em janeiro de 2024, a tornou a jogadora mais cara da história do futebol feminino na época.

Por fim, a Argentina entra como uma das favoritas. As “hermanas”, assim, buscam recuperar o brilho de 2006. Até então, foi a única seleção a destronar as brasileiras desde 1991, quando o torneio começou.

Campeões

Brasil: 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022

Argentina: 2006

O que vale a conquista da Copa América?

Neste ano, a Copa América Feminina não concederá vagas para a Copa do Mundo 2027, que será no Brasil. A partir deste ciclo, as seleções vão em busca de vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas, que será ainda este ano, após o torneio continental. No entanto, as duas seleções que chegarem à final garantem vaga na Olimpíada de Los Angeles 2028.

Desigualdade

A Copa América, aliás, também é um espaço para abordar as desigualdades que persistem no futebol feminino. As condições de trabalho, o custo das transferências de jogadoras, a quantidade de público nas arquibancadas ou os preços dos ingressos são exemplos disso.

O valor das entradas para esta Copa América feminina está entre 3 dólares ( cerca R$ 16,38) para a fase de grupos e 5 dólares (R$ 27,31) para a grande final. Muito longe dos quase 2 mil dólares (cerca de R$ 10,9 mil) que chegou a custar um ingresso para o encerramento da última Copa América masculina, nos Estados Unidos, em 2024.

Grupos da Copa América Feminina

Grupo A: Argentina, Equador, Chile, Uruguai, Peru

Grupo B: Brasil, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Bolívia

Jogos do Grupo A

Equador x Uruguai – 11/7 (sexta-feira), às 21h – Estádio Banco Guayaquil

Peru x Chile – 12/7 (sábado) , às 18h – Estádio Banco Guayaquil

Uruguai x Argentina – 15/7 (terça-feira), às 18h– Estádio Banco Guayaquil

Peru x Equador – 15/7 (terça-feira), às 21h – Estádio Banco Guayaquil

Uruguai x Peru – 18/7 (sexta-feira), às 18h – Estádio Banco Guayaquil

Argentina x Chile – 18/7 (sexta-feira), às 21h – Estádio Banco Guayaquil

Argentina x Peru – 21/7 (segunda-feira), às 18h – Estádio Banco Guayaquil

Chile x Equador – 21/7 (segunda-feira), às 21h – Estádio Banco Guayaquil

Equador x Argentina – 24/7 (quinta-feira), às 21h – Estádio Banco Guayaquil

Chile x Uruguai – 24/7 (quinta-feira), às 21h – Estádio Chillogallo

Bolívia x Paraguai – 13/7 (domingo), às 18h – Estádio Chillogallo

Jogos do Grupo B

Bolívia x Paraguai – 13/07 (domingo), às 18h – Estádio Chillogallo

Brasil x Venezuela – 13/7 (domingo), às 21h – Estádio Chillogallo

Bolívia x Brasil – 16/7 (quarta-feira), às 18h – Estádio Chillogallo

Venezuela x Colômbia – 16/7 (quarta-feira), às 21h – Estádio Chillogallo

Venezuela x Bolívia – 19/7 (sábado), às 18h – Estádio Chillogallo

Colômbia x Paraguai – 19/7 (sábado), às 21h – Estádio Chillogallo

Colômbia x Bolívia – 22/7 (terça-feira), às 18h – Estádio Chillogallo

Paraguai x Brasil – 22/7 (terça-feira), às 21h – Estádio Chillogallo

Brasil x Colômbia – 25/7 (sexta-feira), às 21h – Estádio Banco Guayaquil

Paraguai x Venezuela – 25/7 (sexta-feira), às 21h – Estádio Chillogallo

*todos os jogos em horário de Brasília

Onde assistir

A TV Brasil, aliás, vai transmitir os jogos da Seleção Brasileira na Copa América Feminina a partir deste domingo (13), com estreia contra a Venezuela às 21h e pré-jogo às 20h30. As partidas também estarão disponíveis no app TV Brasil Play.

Além disso, o streaming da TV Globo, o SporTV exibe 13 jogos ao vivo e acompanha a Seleção com cobertura especial.

