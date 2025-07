Clube da Arábia promete fazer oferta de R$ 30 milhões ao Grêmio por zagueiro

O Grêmio passará a se organizar para uma possível saída do zagueiro Gustavo Martins. Isso porque um clube da Arábia Saudita sinalizou que pretende fazer uma oferta de 4,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 29 milhões na cotação atual) ao Imortal pelo defensor. O Betis, da Espanha, e um clube da Inglaterra são outros interessados e já sondaram possíveis condições para uma negociação.

Algumas características, como a versatilidade de Gustavo, agradam ao clube inglês, que apontou sua intenção também em realizar uma proposta. Olheiros de diversos clubes pelo mundo acompanham o zagueiro há alguns meses. Martins completará 23 anos em setembro. O Real Betis fez uma consulta em janelas anteriores e recentemente voltou a perguntar sobre condições. Outros dois clubes que monitoram o defensor estão mais próximos de formalizar uma investida.

A valorização do jogador é de conhecimento do Tricolor gaúcho. Tanto que o Grêmio tentou incluí-lo na negociação com o Lyon para abater o valor da compra de Adryelson, mas a sugestão foi recusada.

O Botafogo enviou uma proposta de empréstimo, porém sem êxito. No ano passado, o Athletico e o Santos propuseram trocas pelo zagueiro. Contudo, o Imortal não considerou bons negócios. O Braga, de Portugal, já encaminhou uma investida pelos mesmos 4,5 milhões de euros. Entretanto, o Imortal rejeitou a oferta.

Grêmio analisa movimentos pelo defensor

O Tricolor prefere não estipular um preço para vender Gustavo, que conta com uma das menores remunerações do elenco. A propósito, não há tratativas com o intuito de estender o vínculo do zagueiro. O Grêmio é dono de 90% dos seus direitos econômicos e o seu contrato é válido até dezembro de 2027.

O defensor integra o elenco principal do Imortal desde 2023 e soma 72 partidas, com seis gols marcados. A sua principal sequência como titular ocorreu nos jogos que antecederam à paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes.

Pela carência de opções na lateral direita, já que os jogadores estavam lesionados, Martins atuou improvisado na posição. Igor Serrote foi o primeiro lateral-direito de origem a se recuperar de lesão. Entretanto, a preferência de Mano Menezes foi por manter Gustavo como titular em um primeiro momento.

A estratégia, aliás, deve ser a mesma na reestreia do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos enfrentarão o Cruzeiro pela 13ª rodada, no Mineirão, no próximo domingo (13).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.