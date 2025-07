Bastidores: Depay se desculpa, aceita multa e treina como titular no Corinthians

Após faltar ao treino da última quarta-feira, o atacante Memphis Depay retornou ao Corinthians e treinou entre os titulares da equipe. O holandês segue nos planos da comissão técnica de Dorival Júnior e deve começar como titular na partida contra o RB Bragantino, marcada para domingo (13/7), na Neo Química Arena, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes do treino, o elenco alvinegro participou de uma reunião no campo com a comissão técnica e o diretor executivo Fabinho Soldado, que durou cerca de 30 minutos, um tempo acima do habitual para esse tipo de encontro.

Durante a conversa, Memphis, Fabinho e Dorival Júnior falaram com o grupo. O atacante pediu desculpas pela ausência no treino de quarta-feira e aceitou pagar uma multa estipulada pelo clube.

Antes disso, Memphis teve uma reunião reservada com o presidente interino Osmar Stabile, além de Dorival e Fabinho, mas o conteúdo do encontro não foi divulgado. O Corinthians informou que, durante a reunião, o jogador apresentou suas justificativas para a falta e reafirmou o desejo de permanecer no clube.

A situação delicada envolvendo Memphis Depay ocorreu poucos dias após ele notificar o Timão sobre uma dívida referente a premiações. O clube já quitou parte do valor, mas ainda deve cerca de R$ 4,7 milhões ao atacante.

Nesta semana, o Corinthians também atrasou em um dia o pagamento dos salários de jogadores e funcionários. Além disso, o clube também quitou com atraso os valores referentes à segurança de Memphis no Brasil.

