Botafogo pode mudar alvo após ‘não’ do West Ham por ex-Palmeiras

Luís Guilherme despontou no Palmeiras sob as ordens de Abel Ferreira - (crédito: Foto: Bryn Lennon/Getty Images)

O West Ham disse “não” à oferta de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões) do Botafogo pelo atacante Luís Guilherme. A informação é do jornal “O Globo”. Sendo assim, o Glorioso pode mudar o alvo para a posição antes de lançar uma nova cartada pelo jogador formado pelo Palmeiras.

Jogador insinuante, driblador e com bom vigor físico para atuar pelo lado direito do ataque. Estas são as características do nome que o Mais Tradicional busca no mercado. O momento, portanto, é de analisar se vale a pena insistir por Luís Guilherme.

Com contrato até 2029, Luís Guilherme fez apenas 13 jogos na temporada passada e passou em branco. Ele, no entanto, acredita que, em 2025-26, terá mais oportunidades na equipe da Premier League.

Por ora, nesta janela, o Botafogo contratou o atacante Barrera. Ele desembarca no sábado (12), no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Glorioso.

