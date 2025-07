Atlético Mineiro assina pré-contrato com Gabriel Veneno, joia da base - (crédito: Atlético-MG)

Gabriel Veneno, principal destaque das categorias de base do Atlético Mineiro,Atlético Mineiro, assinou um pré-contrato profissional com o clube. O jogador de 15 anos vai ter um vínculo com o Galo por três temporadas.

Como ele ainda não tem 16 anos – idade permitida para assinar um vínculo profissional, as partes envolvidas optaram por um pré-contrato para ter mais segurança na negociação. Gabriel completa 16 anos no próximo dia 16 de julho, no entanto, ele vai estar à disposição da seleção brasileira sub-17 justamente entre os dias 16 e 27 de julho.

Dessa forma, os representantes do atacante e a diretoria do Atlético encontraram uma forma de antecipar para não haver problemas. Assim, o vínculo definitivo de três anos valerá a partir do dia 16.

O jovem jogador nasceu em Ilhéus, mas foi criado em Vilarejo do Cajueiro, no interior da Bahia e ganhou o apelido de veneno após ser picado por uma cobra quando criança. Na ocasião, ele ficou em situação delicada, passou por uma internação e precisou amputar parte do dedo anelar da mão direita.

Ainda quando criança, começou em uma escolinha da cidade e depois integrou o projeto Canarinhos, em Santa Rita de Cássia. Chegou a disputar a Copa Santos pelo Vitória, e chamou atenção do Peixe, mas acabou dispensado e ficou meses sem clube.

Em 2023, chamou a atenção do Atlético na Copa Dois de Julho, tradicional competição de base. O Galo apostou no jogador que hoje é a principal joia da base. Aliás, ele tem frequentes convocações para a seleção brasileira da categoria.

