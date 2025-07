Paquetá deve ser inocentado em caso de manipulação, diz ex-dirigente da Premier League

Lucas Paquetá durante treinamento no West Ham - (crédito: Foto: Divulgação)

Lucas Paquetá pode estar perto de ser inocentado na investigação sobre manipulação de resultados na Inglaterra.Keith Wyness, ex-dirigente do Everton e hoje consultor de clubes europeus, revelou a informação em entrevista ao portal ‘Football Insider’.

“Fui informado por fontes confiáveis de que o caso já está resolvido e que Paquetá será considerado inocente”, afirmou Wyness.

Apesar da fala otimista, a decisão oficial da Federação Inglesa (FA) ainda não saiu. O resultado do julgamento deve acontecer até o fim de agosto, mas o atraso na conclusão do processo chamou a atenção do ex-dirigente.

“É tudo muito estranho. Já ouviram todas as testemunhas, e mesmo assim adiaram. Só posso supor que apareceu alguma nova evidência. Não faz muito sentido”, completou.

A Federação Inglesa (FA) investiga o jogador desde agosto de 2023 e formalizou a acusação em maio deste ano. Ele está sendo investigado por irregularidades em quatro partidas da Premier League, disputadas entre 2022 e 2023. Contudo, Paquetá nega todas as acusações.

Enquanto o caso não está encerrado, Paquetá continua liberado para jogar. No entanto, caso receba a punição, o brasileiro ainda poderá recorrer. Primeiro na própria Federação Inglesa e, depois, no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

