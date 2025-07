Courtois, do Real Madrid, reclama com Laliga por não adiar estreia em torneio

O goleiro Thibaut Courtois deixou clara sua bronca com Javier Tebas, presidente de LaLiga, por negar o adiamento da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O confronto está marcado para 40 dias após a eliminação e o encerramento da participação do time merengue no Mundial de Clubes.

Considerado um dos líderes do elenco, o goleiro belga defendeu seus companheiros e cobrou um período maior de descanso. Aliás, o duelo contra o Osasuna está agendado para o dia 19 de agosto. Dessa maneira, Courtois criticou especialmente a postura do presidente da liga, que se posicionou contra o torneio de clubes disputado nos Estados Unidos.

VEJA: Imprensa espanhola detona Vini Jr em vexame: ‘Irreconhecível’

“Espero que a LaLiga ainda mude o jogo, até mesmo colocando para a semana seguinte. O descanso e a preparação são importantes para uma boa competição e para a saúde dos jogadores. Ele pode não querer o Mundial de Clubes, mas ele existe. Estamos aqui, e ele deve respeitar nosso tempo de descanso e preparação. Esse homem quer muita atenção… Nunca vi nenhum presidente de nenhuma organização falar desse jeito”, disse o goleiro do Real.

Após a derrota para o PSG, o Real Madrid encerrou a temporada com 65 jogos oficiais e sem conquistar títulos. Além disso, passou por uma troca no comando técnico: Ancelotti deixou o clube e assumiu a Seleção Brasileira. Já Xabi Alonso, contratado para liderar a reformulação do time espanhol, estreou no Mundial de Clubes e chegou até a semifinal.

“E ter apenas três semanas de descanso para fazer uma boa temporada em 12 meses… essa é a dificuldade. Somos o único esporte do mundo com 11 a 12 meses de competições, e esse é o erro”, concluiu Courtois.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.