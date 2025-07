Atacante do PSG, sobre Botafogo: ‘Mais intensos que nós’

O Super Mundial de Clubes está chegando ao fim. No entanto, algumas marcas ficam para sempre. Uma delas é a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B da competição. Afinal, o último campeão da Libertadores a vencer um campeão europeu tinha sido em 2012, com o Corinthians repetindo o mesmo placar sobre o Chelsea, no Japão. Assim, o próprio PSG, um dos finalistas desta edição, reconhece o feito do Mais Tradicional.

Atacante do time francês, Gonçalo Ramos, após a semifinal, afirmou que o PSG teve que mudar sua postura depois de cair para o Glorioso.

“Eles nos defenderam muito bem, conseguiram limitar nosso jogo. Foram mais intensos do que nós, muito mérito deles. Estiveram muito bem contra nós. Depois, ficamos alertas, com o que faltou naquele jogo, corrigimos o que tinha de corrigir e tem corrido bem até agora”, disse o português.

Na última partida, pelo Mundial, o PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0. Assim, no domingo (13), encontra o Chelsea na final, em Nova Iorque.

A equipe francesa, nesta Copa do Mundo, marcou 16 gols e sofreu apenas um, justamente o de Igor Jesus na derrota para o Mais Tradicional, no mês passado.

