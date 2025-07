Palmeiras prepara retorno após o Mundial de Clubes, e Abel terá problemas

O Palmeiras já voltou dos Estados Unidos após disputar o Mundial de Clubes e agora foca na sequência da temporada, que inclui o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. A reapresentação do elenco acontece nesta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda, em São Paulo.

O técnico Abel Ferreira terá alguns desfalques. O principal é o atacante Estêvão, que deixou o clube em definitivo para defender o Chelsea, da Inglaterra. Paulinho e Murilo também não estarão à disposição neste momento, pois seguem em recuperação de lesões. Em contrapartida, a diretoria se reforçou e confirmou a chegada de Ramón Sosa, primeira contratação da janela de julho.

VEJA: Palmeiras bate meio bilhão em reforços e dá a Abel top-3 mais caro da história

O caso de Paulinho chama mais atenção. O atacante passará por uma cirurgia na perna na próxima semana e ficará fora do restante da temporada. Ele já havia chegado do Atlético com uma lesão, passou por cirurgia, estreou em março pelo time paulista, mas viajou ao Mundial sem estar 100%. Agora, precisará de um novo procedimento. O departamento médico optou por uma nova operação com fixação do osso, usando um implante de enxerto ósseo.

Murilo sofreu uma lesão muscular e não joga desde a partida contra o Inter Miami, ainda na fase de grupos do Mundial. Por isso, ficou fora dos confrontos contra o Botafogo (oitavas) e o Chelsea (quartas de final). Já Ramón Sosa, anunciado na quarta-feira, chega para atuar na mesma posição de Paulinho.

Elenco do Palmeiras:

Goleiros: Weverton, Lomba e Mateus

Laterais-direitos: Marcos Rocha, Mayke e Giay

Zagueiros: Gustavo Gómez, Micael, Bruno Fuchs, Naves e Benedetti

Laterais-esquerdos: Piquerez e Vanderlan

Volantes: Emi Martínez, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Lucas Evangelista e Allan

Meias: Maurício e Raphael Veiga

Atacantes: Felipe Anderson, Luighi, Facundo Torres, Ramón Sosa, Flaco López, Thalys e Vitor Roque

Situação médica:

Murilo: segue lesionado, mas deve retornar no decorrer da temporada.

Paulinho: fora do restante da temporada.

Bruno Rodrigues: avançou na recuperação da cirurgia no joelho, mas ainda não voltou a jogar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.