Times da Série A se movimentam no mercado com a reabertura da janela; veja nomes

A Série A do Brasileirão está perto de voltar após quase um mês de pausa para o Super Mundial. O período livre não serviu apenas para descanso e treinamento, mas também para os 20 clubes da elite engatilharem novas contratações antes da abertura da janela de transferências, que começa nesta quinta-feira (10/7) e vai até 2 de setembro para a inscrição de reforços da temporada.

Para não deixar nenhuma novidade passar, o Correio reuniu as principais negociações de todas as equipes do campeonato. Confira:

Atlético-MG

Em dificuldades financeiras, o Galo não está com muita bala na agulha para buscar reforços no mercado. Um dos nomes ventilados foi Reinier, ex-Fla, que está sem espaço no Real Madrid e pode chegar por empréstimo, mas a negociação não avançou ainda. Buscando um volante, o alvinegro sondou Fred, atualmente no Galatasaray, mas o jogador virou um “sonho para o futuro”, enquanto a primeira proposta por Juan Portilla, do Talleres, foi recusada. Até o momento, a única novidade confirmada é caseira, com o retorno do atacante Isaac, que estava emprestado ao Nacional, de Portugal.

Bahia

Apesar do investimento do Grupo City, o Bahia esteve tímido nas semanas que antecederam a abertura da janela. Sem a chegada de novos nomes ou a saída de peças importantes, os principais movimentos foram a renovação do técnico Rogério Ceni e a aquisição em definitivo do atacante Kayky, que estava no clube por empréstimo do Manchester City. Um raro rumor é sobre o interesse do tricolor de aço no goleiro costarriquenho Patrick Sequeira, de 26 anos, do Casa Pia, de Portugal.

Botafogo

O Botafogo aproveitou a janela especial do Super Mundial e logo de cara trouxe Arthur Cabral, Joaquim Correa e Álvaro Montoro. Sem perder tempo, às vésperas da janela regular, o clube, agora comandado pelo técnico Davide Ancelotti, acertou a contratação do meia Jordan Barrera, do Junior Barranquilla, tido como o “novo Luis Diaz”, fez propostas pelo zagueiro Dantas, do Novorizontino, o lateral Kadu, do Remo, e tem interesse no atacante Luis Guilherme, ex-Palmeiras e atualmente no West Ham. Por outro lado, o alvinegro perdeu Igor Jesus e Jair para o Nottingham Forest, além de sondagens por John, Elias Manoel, Rwan Cruz e Danilo Barbosa.

Bragantino

A única cara nova no Bragantino é o zagueiro Gustavo Marques, de 23 anos, que pertence ao Benfica e chega à Bragança Paulista por empréstimo com vínculo de um ano. Bruninho e Douglas Mendes retornaram após período no Cercle Brugge e RB Salzburg, respectivamente, enquanto o lateral JP Chermont, em baixa no Santos, foi um nome consultado.

Ceará

O Vozão ainda não fez contratações para a segunda parte da temporada, mas perdeu Lelê, Léo Rafael, Martinez e Recalde. Ainda assim, o executivo de futebol Lucas Drubscky disse, em entrevista à Rádio Verdes Mares, que o alvinegro está de olho no mercado atrás de duas ou três posições.

Corinthians

Ainda passando por problemas políticos e financeiros, o Corinthians está com dificuldades para encontrar o atacante de beirada que Dorival Júnior pediu. O Timão tentou buscar Biel no Sporting, de Portugal, porém informou em nota oficial que encerrou as negociações. Uma possível chegada é Carlos Vinícius, do Fulham, que viria de graça para brigar por uma vaga no ataque. Igor Coronado, Alex Santana e Giovani saíram.

Cruzeiro

Focado em segurar o artilheiro Kaio Jorge, o Cruzeiro ainda não acertou novas contratações. O clube monitora o atacante Gabri martínez, espanhol de 22 anos do Braga, mas a negociação é considerada difícil. Outro objetivo é buscar um zagueiro para o lado esquerdo, por isso a Raposa está de olho em nomes como Brayan Medina, do América de Cali, Victor Gabriel, do Internacional, e Valenin Gómez, que segue em novela com o Vélez Sarsfield.

Flamengo

O Flamengo trouxe Jorginho antes do Super Mundial, mas a pequena crise interna com o veto da contratação do irlandês Mikey Johnston desacelerou outros possíveis acordos. Ainda assim, o clube segue em busca de Carrascal, meia do Dínamo de Moscou, além de ter assumido a procura no mercado por um meia, um ponta desequilibrante e possivelmente um centroavante. O rubro-negro já perdeu o capitão Gerson para o Zenit e também está de olho no interesse europeu em Wesley e Wallace Yan.

Fluminense

Com o bolso cheio após a participação histórica na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense tem como grande missão tentar segurar Jhon Arias. O colombiano foi um destaque da competição e atraiu ainda mais olhares do futebol europeu, que sabe que o meia tem o sonho de jogar no Velho Continente. Preparado para buscar manter o craque, o tricolor segue quieto no mercado após ter fechado a chegada de Soteldo antes do Super Mundial. Emprestado ao Pachuca, do México, John Kennedy tem chance de retornar.

Fortaleza

Em crise, o Fortaleza bancou a permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda e buscou se movimentar no mercado para virar a chave na temporada. Chegaram os atacantes Adam Barreiro, ex-River Plate, e José Herrera, ex-Argentino Juniors, enquanto os volantes Rodrigo Echeverría, do León, Jalil Elias, do Johor, e Rodrigo Herrera, do Platense, são interesses para o meio. O Leão do Pici também teve o retorno do meia Ryan Guilherme, enquanto Pol Fernández teve o contrato rescindido e foi para o Godoy Cruz, Dylan Borrero foi vendido, Lucas Sasha está próximo do Athletico-PR, Pedro Augusto acertou com o Sport e Felipe Jonatan foi emprestado ao Mirassol.

Grêmio

O único reforço confirmado do Grêmio foi Alex Santana, volante vindo do Corinthians, já que a negociação por Caíque, do Juventude, melou após exames apontarem um problema no joelho do jogador. O foco da diretoria é reforçar a zaga, por isso a mira está apontada para Adryelson, do Lyon, mas a pedida de 7 milhões de euros dos franceses assustou o tricolor gaúcho. Danilo Barbosa é um nome para o meio-campo a pedido de Mano Menezes, porém o jogador prioriza a Europa caso deixe o Botafogo. Carballo, retornando de empréstimo, Arezo e Pavon têm chances de sair.

Internacional

Com Fernando fora da temporada por lesão, o Colorado quer repor a posição e está negociando com os volantes Alan Rodríguez, do Argentino Juniors, e Juan Portilla, do Talleres. A única chegada oficial é a do lateral Alan Benítez, ex-Cerro Porteño, enquanto o meia Matías Rojas, de saída do River Plate, está sendo monitorado. As saídas também preocupam, já que Gabriel Carvalho partiu ao Al Qadisiyah após a venda fechada em dezembro, Vitinho pode retornar ao Dínamo de Kiev com o fim do empréstimo, Victor Gabriel está no radar do Cruzeiro e a dupla Anthoni e Vitão foram sondados pela Europa.

Juventude

Na vice-lanterna do Brasileirão, o Juventude quis fazer uma reformulação no elenco. O pacote de chegadas teve o volante Hudson, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, o atacante Rafael Bilu e o meia Lucas Fernandes, enquanto Gabriel Veron, atacante do Porto, e Gatito Fernández, goleiro do Cerro Porteño, são outras negociações em andamento. Vitor Pernambucano saiu para o Operário e o zagueiro Abner pode ser outra baixa, na mira de Botafogo, Cruzeiro, Bragantino e equipes do exterior. A possível venda do volante Caíque ao Grêmio melou, o que atrapalhou a possível vinda de Yonatan Rodríguez, do Nacional-URU.

Mirassol

Uma das surpresas do campeonato, o Mirassol se reforçou com o atacante Carlos Eduardo, ex-Vitória, e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, emprestado pelo Fortaleza. Compositores de elenco, o atacante Luiz Felipe e o volante Zé Vitor deixaram o clube rumo à Ponte Preta e o Maringá, respectivamente.

Palmeiras

Sem reforços antes do Super Mundial, o Palmeiras deu adeus a Estevão, que partiu para o Chelsea, e trouxe o atacante paraguaio Ramón Sosa, comprado por cerca de 14 milhões de euros (R$ 89,5 milhões) do Nottingham Forest. O Verdão também se prepara para receber propostas pelo volante Richard Rios, na mira de clubes europeus, enquanto o lateral-direito Mayke interessa ao Santos. Com menos espaço na atual temporada, Raphael Veiga é outro que pode sair.

Santos

Com dificuldades financeiras, o Santos priorizou atletas que viriam de graça e acertou as contratações do lateral Igor Vinícius, ex-São Paulo, e do volante Willian Arão, ex-Panathinaikos e Flamengo. O Peixe também quer o ponta Brian Rodríguez, do América-MEX, mas esbarra no valor da transferência. No rumo contrário, Gabriel Veron deixou o elenco e foi devolvido ao Porto antes mesmo do fim do empréstimo, enquanto Ed Carlos e Kevyson foram para Botafogo-PB e Sport, respectivamente. O lateral JP Chermont é outra possível saída.

São Paulo

Agora sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo tenta buscar soluções para trazer reforços ao técnico argentino. Outro grande em dificuldades financeiras, o tricolor está tentando o empréstimo do chileno Gonzalo Tapia, do River Plate, que encaixa no pedido do comandante por um atacante que consiga jogar centralizado e pelos lados. Outras posições procuradas são na lateral direita e um zagueiro, porém dentro da realidade financeira do clube, que não conseguiu avançar pelo atacante Biel justamente pelos valores. O elenco teve mudanças com as saídas de Igor Vinícius, Angelo, Lizieiro e Ruan, além de Matheus Alves, fechado com o CSKA por 6 milhões de euros, e Lucas Ferreira, sondado pelo Krasnodar.

Sport

Na lanterna do campeonato, o Sport apertou o botão vermelho e virou a casa de cabeça para baixo. Chegaram o goleiro Gabriel Vasconcelos, o atacante Ignacio Ramírez, o lateral Kevyson e o volante Pedro Augusto, enquanto a lista de saídas teve Antônio Carlos, Arthur Sousa, Dalbert, Di Plácido, Du Queiroz, Fabricio Domínguez, Gustavo Maia, Lenny Lobato, Lucas Cunha, Thiago Couto, Titi Ortiz e Zé Lucas. O Leão da Ilha ainda quer um zagueiro e um meia-atacante, além de ter procurado o ponta Lautaro Díaz, do Cruzeiro, o meia Gustavo, do Shabab Al-Ahli, o zagueiro Lucas Oliveira, do Vasco, e o meia Matheusinho, do Santa Clara, de Portugal.

Vasco da Gama

Engatando no trabalho de Fernando Diniz, o Vasco trouxe o volante Thiago Mendes e comemorou a renovação do goleiro Léo Jardim após uma longa novela. O cruzmaltino ainda quer atacantes de velocidade e com drible, por isso mira Alan Minda, do Cercle Brugge, Andrés Gómez, do Rennes, Félix Correia, do Gil Vicente, e sonhou com Helinho, do Toluca, mas esbarrou nos valores. O contrato de Payet não foi renovado e o francês deixou o clube, assim como Erick Marcus e Lucas Eduardo. Lucas Oliveira e Jean David também podem sair.

Vitória

O Vitória mal voltou da pausa e teve mudança de técnico. Fábio Carille entrou no lugar de Thiago Carpini e terá como reforço o atacante Renzo López, uruguaio ex-Al-Fayha, o meia Rúben Rodrigues, ex-Oxford United, e o goleiro Thiago Couto, em troca com o Sport por Gabriel Vasconcelos. O volante Zé Welison também foi procurado, porém preferiu ficar no Fortaleza. No sentido oposto, o clube se desfez de Wellington Rato, Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo, Hugo, Janderson, Bruno Xavier e Fau.