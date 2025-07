Real Madrid acerta a contratação de jovem lateral espanhol; veja detalhes

Real Madrid contrata lateral-esquerdo do Benfica - (crédito: Foto: Getty images)

O Real Madrid caiu no Mundial de Clubes na última quarta-feira (9) e, de olho na próxima temporada, decidiu investir na jovem promessa espanhola Álvaro Carreras, do Benfica. O lateral custará aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 324 milhões), valor que será pago em parcelas, conforme acordo entre os clubes.

A diretoria merengue já perseguia a contratação há algum tempo e, finalmente, concluiu o negócio. A negociação só atrasou por divergências quanto à forma de pagamento. No entanto, ambas as partes chegaram a um consenso.

VEJA: Courtois, do Real Madrid, reclama com Laliga por não adiar estreia em torneio

Álvaro chegou ao Benfica em 2024, após o Manchester United negociá-lo com o clube português. Agora, falta somente o clube inglês abdicar da opção de recompra para o Real assinar o contrato com o lateral-esquerdo.

Com a chegada de Carreras, o técnico Xabi Alonso contará com três opções para a posição: o português, Mendy e Fran García, que inclusive marcou um gol na vitória sobre o Borussia Dortmund, nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Aos 22 anos, Álvaro Carreras construiu sua formação nas categorias de base do Deportivo La Coruña. Em 2017, chegou a defender o time juvenil do Real Madrid, mas ainda não havia atuado profissionalmente pelo clube da capital. Além disso, o jogador passou por empréstimo pelo Preston North End, da Inglaterra.

