Após atraso de cinco dias, Carballo se reapresenta ao Grêmio

O meio-campista Felipe Carballo passou a reintegrar o elenco do Grêmio depois de cinco dias de atraso. O uruguaio realizou o primeiro trabalho no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (10). Assim, a partir disso, será reavaliado pela comissão técnica, que decidirá se o aproveita para o restante da temporada ou o negocia novamente.

Carballo já passou por testes físicos, e a expectativa é de que receba o aval para treinamento com os demais companheiros nos próximos dias. A programação inicial era que o volante retornasse às atividades no último sábado (5). A explicação para o adiamento de cinco dias em sua apresentação envolve a burocracia ligada à saída dos Estados Unidos e o retorno para o Brasil. Os relatos são de que o uruguaio e seus representantes regularmente comunicavam o departamento de futebol do Imortal sobre os problemas enfrentados no país.

Dúvida sobre o futuro de Carballo no Grêmio

Após um ano de empréstimo, o NY Red Bulls preferiu manter o sigilo se optaria por manter Carballo, seja com uma renovação do empréstimo ou sua contratação em definitivo. Poucos dias antes do fim do empréstimo, o clube norte-americano comunicou sua preferência em devolvê-lo ao Tricolor. Assim, o clube gaúcho precisará tomar uma decisão sobre o futuro do jogador uruguaio, que tem contrato até o fim de 2026.

Caso a opção seja por negociá-lo, a prioridade do Imortal será liberá-lo em definitivo e não novamente por um empréstimo. Afinal, o clube deseja recuperar o investimento de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação do período). Assim, dois clubes surgem como potenciais destinos para Carballo: o Athletico e o Nacional-URU. Ainda não há qualquer negociação, apenas interesse. Algumas situações pesam contra a permanência em Porto Alegre. A primeira delas é que o Grêmio passa a ter sete volantes com a chegada de Alex Santana.

Um outro ponto é a necessidade de o clube vender jogadores para equilibrar sua situação financeira. Um terceiro ponto que é desfavorável envolve os 12 estrangeiros no grupo. Afinal, competições nacionais no Brasil permitem que nove atletas de outros países possam ser relacionados a cada partida.

