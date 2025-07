Como o Flamengo chega fisicamente para a volta do Brasileirão

O Flamengo chega “forte fisicamente” para o segundo semestre da temporada. Após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o elenco rubro-negro realiza uma espécie de intertemporada no Ninho do Urubu. O técnico Filipe Luís terá um elenco quase completo para o retorno do Campeonato Brasileiro.

A única ausência, afinal, é do volante Erick Pulgar, que sofreu uma fratura na partida contra o Bayern de Munique, passou por cirurgia e está em recuperação. Os demais atletas estão aptos a defenderam o time.

“A situação é super estável. Estamos praticamente com todos jogadores aptos, treinando, exceto o Erick Pulgar, que sofreu a fratura do quinto metatarso. O departamento indicou o tratamento cirúrgico, foi feito e acompanhamos de perto a cirurgia. Tudo ocorreu bem, sem intercorrências, conversamos com o médico e com o atleta, e agora, ele segue no repouso pós-operatório. Até o presente momento, todos atletas aptos”, avaliou Fernando Sassaki, médico do Flamengo.

Matías Viña e Pedro, que fizeram cirurgias na reta final de 2024 e foram baixas na maior parte do primeiro semestre, já estão 100% integrados. O atacante, aliás, busca mais espaço dentro do esquema de Filipe Luís.

Além deles, o volante De La Cruz, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo em maio e desfalcou o Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes, também está apto a atuar pelo Rubro-Negro. O uruguaio, entretanto, só fez uma partida na competição internacional e deve ganhar mais espaço com a saída de Gerson para o Zenit.

O próximo compromisso do Flamengo, aliás, será contra o São Paulo, no sábado (12), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o líder da Série A.

