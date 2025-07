Neto cobra Corinthians após atitude de Depay: ???Quero ver se tem coragem???

O ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians, novamente demonstrou insatisfação com as atitudes do atacante Memphis Depay. Na edição, desta quinta-feira (10) do programa “Os Donos da Bola”, o apresentador fez cobranças principalmente ao técnico Dorival Júnior. O comunicador reivindicou que o holandês passe a ser opção no banco de reservas depois do ato de indisciplina.

“Dorival Júnior, eu quero saber se você vai ter coragem para falar com o Memphis. Chegar na roda (de jogadores) e questionar por que ele faltou o treinamento. Você vai ficar na reserva. Se fosse outro jogador que não tem a ‘força’ do Depay, isso aconteceria”, reclamou Neto.

A declaração do profissional de comunicação está atrelada à ausência de Depay no treino do Corinthians na última quarta-feira (09), sem qualquer explicação. Na atividade desta quinta (10), o camisa 94 retornou ao CT Joaquim Grava.

Relação entre Corinthians e Depay sofre atrito

Durante uma reunião com o elenco alvinegro, Memphis, o diretor executivo Fabinho Soldado e Dorival Júnior falaram com o grupo. O atacante pediu desculpas pela ausência nas atividades de quarta-feira e aceitou pagar uma multa estipulada pelo clube. A situação delicada envolvendo Memphis Depay ocorreu poucos dias após ele notificar o Timão sobre uma dívida referente a premiações. O clube já quitou parte do valor, mas ainda deve cerca de R$ 4,7 milhões ao atacante.

A relação entre o clube e o holandês ficou estremecida nos últimos tempos. Nesta semana, o clube atrasou em um dia os salários de jogadores e funcionários. Além disso, o Corinthians também deixou de pagar a empresa Gocil, responsável pela segurança do atacante. O valor cobrado, de acordo com o documento divulgado, era de R$ 326.509,04 e o pagamento foi efetivado nesta quarta-feira. A expectativa do clube é que as desavenças sejam uma situação passada e o holandês esteja disponível para o duelo contra o Bragantino, no próximo domingo (13), na Neo Química.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.