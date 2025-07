Dois meses após demissão da Globo, comentarista acerta com nova emissora

Conrado Santana voltará a trabalhar como comentarista dois meses após sua saída da Globo. O profissional foi demitido do SporTV, canal esportivo do grupo de comunicação da família Marinho, e acertou com o canal Goat, no YouTube. O anúncio ocorreu através de um vídeo nas redes sociais, na última quarta-feira (9).

Inclusive, Conrado fará sua estreia no novo trabalho nesta quinta-feira (10), na transmissão do duelo entre Santos e Desportiva Ferroviária. O embate é válido pela Vitória Cup, torneio de caráter amistoso, que teve início durante a disputa do Mundial de Clubes.

“Que saudade que estava de comentar um joguinho de futebol. Amanhã estou de volta. Alou Canal Goat, estou chegando. E já para um jogão. Amanhã, quinta-feira, tem Santos e Desportiva Ferroviária, e o Neymar vai estar em campo. Não perco a oportunidade de ver craque em campo”, indicou o comentarista em suas redes sociais.

Passagem pela Globo

Conrado trabalhou na Globo por 14 anos e, de acordo com informações do portal “Folha de São Paulo”, a linha de comentários adotada por Santana, embora bem recebida pelo público, causava insatisfação de parte da direção. Inclusive, que seu estilo teria gerado desconforto interno em alguns executivos. Ainda segundo a reportagem, a redução no número de partidas transmitidas pelo SporTV também influenciou na decisão.

O cenário atual da grade de transmissões esportivas no canal caiu consideravelmente, especialmente após a saída da Série B. Assim, como Conrado atuava frequentemente em coberturas da segunda divisão, a perda dos direitos impactou diretamente em sua escalação e relevância. A demissão de Santana ocorre em meio a uma reconfiguração estratégica dentro do grupo, que tem promovido cortes em diferentes frentes, inclusive na área esportiva.

Conrado iniciou sua trajetória na empresa em 2011 como estagiário e passou por distintas funções. Em 2019, ele assumiu o papel de comentarista e se tornou figura frequente de programas como ‘Seleção SporTV’ e ‘Tá na Área’.

