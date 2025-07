Cruzeiro descarta Gabri Martínez e segue no páreo por dupla de zagueiros

Gabri Martínez não vem mais para o Cruzeiro. Afinal, o clube mineiro descartou seguir nas negociações pelo espanhol, de 22 anos, que defende o Braga, de Portugal. No entanto, mantém o interesse pelos zagueiros Victor Gabriel, do Inter, e Brayan Medina, do América de Cali.

Vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio declarou que o clube português rejeitou o avanço celeste por Gabri Martínez.

“Gabri Martínez foi um nome que surgiu pelo nosso scout, um trabalho muito bom, aprovado pelo Jardim e diretoria. Fizemos uma proposta ao Braga, inferior a 8 (milhões de euros), diretamente ao Braga e dentro das condições financeiras que temos hoje para fazer esse tipo de contratação. Ela não foi aceita”, afirmou o dirigente à “TV Bandeirantes”.

“O Braga acha que vale x, a gente acha que vale y. Já estamos em busca de outro atleta, com as mesmas características. Com o Gabri Martínez não andou. Estamos buscando outro”.

Por outro lado, o dirigente reforçou o desejo de contar com mais um zagueiro em seu elenco, a pedido do técnico Leonardo Jardim. Dessa maneira, ele destacou que a Raposa segue vivo pela contratação de Brayan Medina, apesar de ainda não ter feito nenhuma proposta à equipe colombiana.

“Brayan Medina surgiu no nosso scout. Não chegamos a fazer proposta, não teve nenhum contato. Um nome que surgiu, nos agrada, mas estamos observando mais o atleta. Precisamos de mais detalhes para, enfim, tentar fazer uma proposta”.

Inter faz jogo duro em avanço do Cruzeiro

Outro que está na mira do Cruzeiro é Victor Gabriel, do Internacional. Todavia, os gaúchos não desejam negociar o defensor.

“O Victor Gabriel é um jogador interessante. Jogador que tem muito mercado, potencial, mas o Inter quer contar com ele na próxima temporada. Depende mais do Inter do que do Cruzeiro. Temos interesse, assim como vários outros clubes. Só fizemos uma consulta, e o Inter não tem interesse em vendê-lo”.

