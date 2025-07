Fluminense pode negociar Serna com o Atlético Nacional (COL)

O ponta Kevin Serna pode estar de saída do Fluminense. Isso porque o Atlético Nacional (COL) está de olho no colombiano para a sequência da temporada.

Segundo o jornalista colombiano Pipe Sierra noticiou nesta quinta-feira (10/7), o Tricolor estaria disposto a aceitar um empréstimo com opção de compra. No entanto, ainda de acordo com a publicação, o Fluminense exige que o Nacional pague o salário do jogador de maneira integral.

LEIA MAIS: Fluminense tenta retorno de John Kennedy, insatisfeito no Pachuca-MEX

Serna, com pouco espaço no elenco, enxerga com bons olhos uma possível negociação, até pelo desejo de retornar à Colômbia e, quem sabe, defender sua seleção. O atacante de 27 anos chegou ao Flu em julho de 2024, oriundo do Alianza Lima (PER).

O Fluminense, afinal, pagou cerca de R$ 10 milhões na contratação do atleta, que realizou 21 partidas em sua primeira temporada. Foram, assim, três gols e duas assistências, sendo o ponto alto o gol da vitória contra o Palmeiras (1 a 0), no Allianz, na última rodada do Brasileirão passado, salvando o Flu do rebaixamento.

Neste ano, ele já atuou em 33 partidas, anotando sete gols e novamente duas assistências. No Mundial de Clubes, porém, só foi a campo nos dois primeiros compromissos, contra Dortmund (ALE) e Ulsan (COR). Já contra Mamelodi (RSA), Inter (ITA), Al-Hilal (SAU) e Chelsea (ING), o jogador sequer saiu do banco de reservas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.