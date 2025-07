Bruna Biancardi compartilha momentos inéditos do parto de Mel, segunda filha com Neymar - (crédito: Reprodução / Instagram)

Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira (10) para compartilhar imagens inéditas do nascimento de Mel, sua segunda filha com Neymar. Ela nasceu no último sábado (5).

Na publicação, é possível ver ‘detalhes do parto’, onde é possível ver acessórios do enxoval, além da espera da família do lado de fora da sala de cirurgia. Aliás, Rafaella Santos, irmã do jogador, aparece em um momento realizando uma oração momentos antes do parto, tanto com Bruna, quanto com o restante da família reunida.

Além disso, é possível perceber que o jogador está do lado da influencer em todos os momentos. Além disso, Neymar foi o responsável por mostrar a recém-nascida para a família após o nascimento.

A influencer ainda mostrou como foi o primeiro dia de Mel no mundo. Assim, o registro mostra o quarto decorado, ela com Neymar e Mel, o primeiro encontro com Mavie – filha mais velha do casal de 1 ano e 9 meses – e também com o resto da família e amigos.

Além das duas, Neymar também tem outros dois filhos: o primogênito Davi Lucca, de 13 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas no início da carreira e Helena, que completou 1 ano na última semana, com Amanda Kimberlly.

Chegada da Mel

Bruna Biancardi passou por uma cesárea de emergência na madrugada do último sábado (5) na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Apesar do susto, a família teve uma hospedagem de luxo no local. Assim, eles ocuparam a suíte presidencial mais exclusiva da unidade. O espaço conta com cômodos independentes para as mães e acompanhantes, e a diária ultrapassa o valor de R$ 12 mil.

Na última terça-feira (8), a influencer mostrou nas redes sociais que ela e a caçula já estavam em casa. Dessa forma, a família já curte os primeiros dias da pequena juntos.

