Tottenham anuncia a contratação de Mohammed Kudus

O Tottenham confirmou nesta sexta-feira (11) a contratação de Mohammed Kudus. O atacante ganês de 24 anos assinou contrato por seis temporadas, em uma negociação avaliada em 64 milhões de euros (cerca de R$ 412 milhões). Ele chega como um dos principais reforços para o retorno do clube à Champions.

O West Ham recusou a primeira proposta, de 60 milhões de euros, mas acabou aceitando a segunda oferta feita pelos rivais de Londres. O Chelsea chegou a demonstrar interesse no jogador, mas não formalizou nenhuma proposta, abrindo caminho para o Tottenham concluir o negócio sem concorrência.

Apesar da multa rescisória de 100 milhões de euros, os Spurs fecharam o acordo por um valor bem abaixo. O West Ham, por sua vez, pretende usar os 64 milhões recebidos para reforçar o elenco nesta janela de transferências.

Dessa maneira, Kudus se torna a segunda contratação mais cara da história do Tottenham, atrás apenas de Dominic Solanke, que custou 64,3 milhões de euros.

He only wanted Spurs. Welcome to North London, Mohammed Kudus. ???? @stonebwoy ???????? pic.twitter.com/zllwRvuZeL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 10, 2025

Contratado pelo West Ham em 2023, após se destacar no Ajax, Kudus rapidamente virou peça-chave no time. Em 65 jogos da Premier League, marcou 13 gols e deu 8 assistências, chamando atenção pela velocidade, dribles e força no chute. Ele chega como um reforço importante para o ataque, justamente no momento em que o Tottenham busca manter o bom momento após o título da Liga Europa.

Ao mesmo tempo, o time quer brigar entre os primeiros colocados da Premier League, agora sob o comando de Thomas Frank.

