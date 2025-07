Palmeiras negocia Crias da Academia e vende dupla para o futebol português

O Palmeiras movimentou seu elenco com a saída de três Crias da Academia. O clube negociou o lateral Garcia e o meia Pedro Lima em definitivo para Portugal. Além deles, o goleiro Kaique foi novamente emprestado para o futebol português. Em contrapartida, a diretoria anunciou nesta quinta-feira (10) a renovação de contrato com o goleiro Aranha, destaque da equipe sub-20.

Os jogadores Garcia e Pedro Lima deixam o clube em busca de mais oportunidades. Ambos eram vistos como promessas, mas não conseguiram espaço no time principal. Em suas redes sociais, aliás, Pedro Lima se despediu de forma bastante emocionada:

“Foram 10 anos vestindo suas cores… com você realizei sonhos… a gratidão será eterna, te desejo todo o sucesso desse mundo e espero um dia poder te reencontrar”, escreveu o meio-campista.

A situação dos goleiros da base, ademais, também teve importantes novidades. Primeiramente, o clube acertou um novo empréstimo para o goleiro Kaique. Com Weverton e Marcelo Lomba no time principal, ele defenderá o Nacional, de Portugal. Antes do empréstimo, contudo, o Palmeiras estendeu seu contrato, mostrando que ainda aposta no atleta.

Por outro lado, o clube garantiu a permanência de outra jovem promessa da posição. O goleiro Aranha, destaque do time sub-20, assinou um novo e longo vínculo. Seu novo contrato com o Verdão, agora, é válido até junho de 2029.

“É motivo de muita felicidade. Estou no maior clube do país, sempre foi um sonho estar aqui. Poder estender meu contrato com o Maior Campeão do Brasil é uma alegria imensa”, afirmou o jovem.

As movimentações, enfim, demonstram a estratégia do Palmeiras com sua base. O clube continua a revelar muitos talentos para o futebol profissional. Alguns se firmam na equipe principal, enquanto outros geram receita importante. A Academia de Futebol, portanto, segue como um pilar fundamental do projeto alviverde.

