Messi atinge marca histórica de 100 gols de fora da área e quebra novo recorde na MLS

Lionel Messi continua a reescrever a história do futebol mundial com feitos impressionantes. Na última quarta-feira (9), por exemplo, o craque argentino atingiu uma marca inédita e exclusiva em sua carreira. Ele se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols de fora da área com a bola rolando. O recorde, portanto, aconteceu na vitória de seu time, o Inter Miami, sobre o New England Revolution por 2 a 1 , pela MLS.

Além do recorde de chutes de longe, a noite foi de outras marcas importantes. Com os dois gols na partida, primeiramente, Messi chegou a 870 em sua carreira. Ele também virou o primeiro a marcar dois gols em quatro jogos seguidos da liga. A sequência artilheira, ademais, reforça seu enorme impacto no futebol dos Estados Unidos.

Desde sua chegada ao Inter Miami, aliás, o argentino vive uma fase espetacular. Ele já soma 54 gols em 65 partidas pela equipe norte-americana. Apenas na atual temporada, por exemplo, foram 23 gols em 25 jogos. Esse desempenho, inclusive, lhe rendeu os prêmios de artilheiro e MVP da última edição da MLS.

Leo makes it two! ???? For the fourth straight MLS game, Messi has a brace. pic.twitter.com/D3Lyt82sd4 — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2025

The Messi Experience em São Paulo

Para os fãs brasileiros, inclusive, a trajetória do craque pode ser vista de perto. Uma exposição imersiva em São Paulo celebra a vida e a carreira de Messi. A mostra “The Messi Experience – A Dream Come True” está em cartaz no Shopping Eldorado. Ela oferece, portanto, uma jornada interativa e tecnológica pela história do jogador.

A experiência combina projeções em 360 graus com outras atividades interativas. Nela, os visitantes podem vivenciar momentos marcantes da carreira do camisa 10. Além disso, podem treinar como Messi ou interagir com ele por meio de recursos virtuais. A exposição, enfim, fica na cidade de São Paulo até o mês de agosto.

