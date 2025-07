Corte de custos no Manchester United chega até às flâmulas de pré-temporada

O Manchester United adicionou mais um item à sua crescente lista de cortes de gastos. O clube inglês, primeiramente, decidiu não produzir nem entregar mais flâmulas aos seus adversários. A medida, aliás, vale para todos os jogos da atual pré-temporada da equipe. A nova gestão, portanto, considera a tradicional troca de flâmulas um gasto dispensável.

A decisão, no entanto, não é um fato isolado no dia a dia do clube. Recentemente, a nova administração promoveu uma demissão em massa de quase 200 funcionários. Além disso, o clube cancelou eventos tradicionais, como o jantar de Natal e a gala anual de prêmios. As mudanças, consequentemente, indicam um período de grande austeridade financeira.

A nova e rígida política de austeridade é liderada pelo empresário Sir Jim Ratcliffe. A sua gestão busca eliminar todos os custos considerados supérfluos neste momento. A troca de flâmulas, apesar de ser um ato muito simbólico no futebol, entrou nessa categoria. Para a diretoria, portanto, o foco total deve ser a saúde financeira do clube.

A medida afetará diretamente os próximos jogos preparatórios do time. O Manchester United enfrentará diversos rivais ingleses em sua pré-temporada. Entre eles, por exemplo, estão os times do Leeds United, West Ham e Everton. O único adversário estrangeiro da lista, enfim, será a Fiorentina, da Itália.

Embora o valor de uma flâmula seja relativamente pequeno, o gesto é muito simbólico. A troca do item representa uma longa tradição de respeito entre os clubes. A decisão do United, por isso, mostra o quão profunda é a nova política de contenção. Cada centavo, de fato, está sendo rigorosamente contado em Manchester.

