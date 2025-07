Augusto Melo e ex-diretores do Corinthians são denunciados pelo MP

O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia ao presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, e outras três pessoas no caso da VaideBet ,acusando-os de lavagem de dinheiro, organização criminosa e furto.

Além de Melo, integram a denúncia os ex-diretores do Timão, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, além do empresário Alex Cassundé. Os também empresários Victor Henrique de Shimada e Ulisses de Souza Jorge receberam denúncia apenas por lavagem de dinheiro.

Os promotores também pedem que os acusados paguem R$ 40 milhões de indenização aos cofres do clube. Além disso, o MP também solicita à Justiça o bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas citadas na investigação.

A Polícia Civil e o Ministério Público investigaram, no ano passado, irregularidades no patrocínio da empresa VaideBet com o Corinthians, que resultou na acusação Na denúncia, o órgão cita que “está muito claro os caminhos tortuosos e ilegais que o dinheiro percorreu a partir do momento em que saiu dos cofres corintianos”.

De acordo com a denúncia, o valor de mais de R$ 1 milhão “passou por empresas manifestamente fantasmas e, tudo indica, recebedoras ’em trânsito’ de valores escusos provenientes de estruturas criminosas e de empresas, notadamente, utilizadas para as mais diversas formas de lavagem de capitais”.

Agora, um juiz receberá a denúncia e irá decidir se irá acatá-la ou não. Caso aceite, Augusto Melo e os demais denunciados sentarão no banco dos réus. A partir daí, haverá um processo criminal, com depoimentos, audiências, produção de provas e, por fim, a condenação ou absolvição.

