Neymar valoriza amistoso do Santos no ES: ‘Fundamental para o nosso recomeço’

Antes de voltar aos trabalhos pelo Campeonato Brasileiro, o Santos entrou em campo na noite desta quinta-feira (10), para um amistoso contra a Desportiva Ferroviária. O treinador Cléber Xavier aproveitou a oportunidade para rodar o time e dar oportunidade para todos os atletas.

Neymar começou a partida e atuou ao longo do primeiro tempo, marcando o gol que inaugurou o placar. O craque defendeu a realização do jogo, mesmo contra um adversário sem divisão, para que o elenco adquira ritmo antes do recomeço do Brasileirão.

“A importância de fazer um amistoso é justamente para recuperar o ritmo. Ficamos muito tempo sem jogar, e esse tipo de amistoso é fundamental para o nosso recomeço”, afirmou.

O amistoso também marcou mais um retorno de Neymar ao time do Santos. Após jogar duas partidas, o craque ficou de fora do último jogo do Peixe pelo Brasileiro por suspensão. O craque disse que está se sentindo bem e que está melhor do que no seu retorno no começo do ano.

“Me sinto bem, graças a Deus me sinto muito melhor do que eu estava quando eu cheguei. Acho que não tem nem comparação do sentimento que eu estou agora mais. É cada vez mais ficando melhor fisicamente, sentindo os jogos, me sentindo melhor, isso que me deixa feliz”, ressaltou.

