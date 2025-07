Neymar marcar, Santos vence Desportiva em partida marcada por invasões de campo

O Santos voltou a atuar depois da pausa para o Mundial de Clubes com vitória. Na noite desta quinta-feira (10), o Peixe bateu a Desportiva Ferroviária por 3 a 1 em amistoso válido pela Vitória Cup, no Estádio Kléber Andrade. O jogo ficou marcado pelo encerramento com cinco minutos de antecedência por conta da invasão de torcedores.

Neymar, que começou o jogo como titular, abriu o marcador. Guilherme e Pituca anotaram os outros gols alvinegros. Mariano marcou o gol capixaba. O confronto marcou a estreia de Robinho Jr. pelo time profissional santista.

Santos domina e sai na frente

A partida começou, como esperado, com o Santos indo para cima. Deivid Washington chegou a abrir o marcador, mas a arbitragem pegou o impedimento. Coube a Neymar abrir o marcador no Kléber Andrade. Souza invadiu a área e foi derrubado pela marcação. Pênalti, que o craque bateu com sua categoria de sempre para fazer o primeiro.

O Peixe seguiu em cima e chegou a marcar o segundo com Escobar, anulado de forma equivocada. No minuto seguinte, o Santos trocou bem passes e Neymar serviu Guilherme, que colocou no cantinho para ampliar. O craque chegou a marcar mais um, mas novamente a posição irregular foi acusada.

O Alvinegro ainda teve mais chances para fazer o terceiro. Escobar driblou o goleiro, mas mandou para fora. Depois, Souza recebeu na entrada da área e mandou pelo linha de fundo. Neymar teve a última chance, em cobrança de falta, que parou em defesa de Camilatto.

Reservas entram e partida é encerrada por invasões

Na segunda etapa, Cléber Xavier trocou o time todo. Rollheiser teve a primeira oportunidade, mas mandou de calcanhar nas mãos de Camilatto. Quando a Desportiva chegou, conseguiu descontar. Após cobrança de escanteio curta, Mariano subiu dentro da área e mandou no cantinho.

Os reservas do Santos tentaram dar conta do recado e quase que Tiquinho Soares fez um golaço. O atacante cobrou falta e parou em boa defesa de Pezão. Porém, minutos depois, o Peixe fez boa troca de passes, Robinho Jr tocou para trás, Rollheiser deu o corta-luz e Pituca aproveitou para marcar o terceiro.

Na reta final, vários torcedores invadiram o gramado. Aos 40′ a situação ficou insustentável, com diversas invasões ao mesmo tempo. Neymar se retirou previamente e o árbitro decidiu encerrar a partida por falta de segurança.

SANTOS 3 X 1 DESPORTIVA FERROVIÁRIA

Vitória Cup

Data: 10/07/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Kléber Andrade, Cariacica (ES)

Gols: Neymar, 19’/1ºT (1-0); Guilherme, 30’/1ºT (2-0); Mariano, 19’/2ºT (2-1); Diego Pituca, 29’/2ºT (3-1)

SANTOS: Gabriel Brazão (João Paulo, intervalo); Escobar (Igor Vínicius, intervalo), João Basso (Zé Ivaldo, intervalo), Luan Peres (Gil, intervalo) (Luisão, 33’/2ºT) e Souza (Vinicius Lira, intervalo); Tomás Rincón (João Schmidt, intervalo), Zé Rafael (Diego Pituca, intervalo) e Neymar (Padula, intervalo) (Robinho Jr., 23’/2ºT); Barreal (Gabriel Bontempo, intervalo), Guilherme (Rollheiser, intervalo) e Deivid Washington (Tiquinho Soares, intervalo) (Luca Meirelles, 33’/2ºT). Técnico: Cleber Xavier

DESPORTIVA FERROVIÁRIA: Camilatto (Gabriel Pezão, 8’/2ºT) ; Arlen (Chrismar, intervalo), Lucas Borboza (Neto, 35’/2ºT), Pedro Botelho e Gabriel Santos (Rosiel, intervalo); Mariano (Knupp, 35’/2ºT), Alex Gaio (Gustavo Cristo, intervalo), Vinícius Baiano (Renê, 35’/2ºT) e João Paulo; João Guilherme (Weslen, intervalo) e Vitinho, (Cássio, 9’/1ºT). Técnico: Rodrigo César

Árbitro: Wesley Silva dos Santos (ES)

Auxiliares: Douglas da Silva Moreira e Felix Figueiredo Ribeiro

Cartões Amarelos: Alex Gaia e Chrismar (DES)



