Vila Nova x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

A 16ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto de grande importância para os dois extremos da tabela. Nesta sexta-feira (11), o Vila Nova enfrenta o Operário-PR às 21h (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

As duas equipes entram em campo com objetivos completamente diferentes. O Vila Nova está na 8ª posição, próximo à zona de acesso, e uma vitória em casa pode colocar o time no G-4. Enquanto isso, o Operário vive um drama. A equipe paranaense está apenas dois pontos fora da zona de rebaixamento e precisa desesperadamente de mais para não terminar a rodada entre os quatro últimos.

Onde assistir

A partida entre Vila Nova e Operário, pelas 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 19h.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova chega para o jogo em um claro momento de recuperação e com a confiança em alta. Após uma péssima sequência de cinco derrotas consecutivas, o time alvirrubro conseguiu se reerguer. Além disso, vem de duas vitórias seguidas, a última delas um resultado expressivo de 3 a 1 fora de casa contra a Ferroviária. Portanto, a equipe, que agora ocupa a oitava posição, joga em casa para confirmar a boa fase e se aproximar do G-4.

Para esta partida, o técnico Vinícius Bergantin tem mais motivos para comemorar do que para se preocupar. O time será reforçado com os retornos do zagueiro Ronaldo Alves e do atacante Juninho, que cumpriram suspensão na última rodada. Contudo, a única dúvida para o confronto fica por conta do lateral Eric Melo, que ainda se recupera de uma lesão e não tem presença garantida entre os titulares.

Como chega o Operário

O Operário entra em campo buscando uma recuperação urgente para voltar a sonhar com a parte de cima da tabela. A equipe paranaense vive uma fase muito ruim, com apenas uma vitória em seus últimos sete jogos. Além disso, o time vem de uma derrota em casa para a Chapecoense. Por isso, precisa se reerguer como visitante para se afastar da zona de rebaixamento, da qual está a apenas dois pontos.

Para este desafio, o técnico Alex de Souza, ainda em começo de trabalho, não conseguirá escalar sua equipe ideal. Apesar de contar com o retorno do volante Zuluaga, que cumpriu suspensão, o treinador tem três desfalques importantes. O zagueiro Joseph está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Daniel Amorim está lesionado e Marcos Paulo se ausentou por questões pessoais.

VILA NOVA x OPERÁRIO

16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data-Hora: 11/7/2025 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia– GO

VILA NOVA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Eric Melo (Edson Lucas); Ricardinho, Netinho e Albano; Thiago Lopes, Juninho e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

OPERÁRIO: Vágner; Diogo Mateus, Gabriel Feliciano, Miranda e Cristiano; Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinícius Mingoti e Pedro Lucas. Técnico: Alex de Souza

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

