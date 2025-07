São Paulo se aproxima de renovação de Alan Franco

O São Paulo está próximo de renovar o contrato do zagueiro Alan Franco. Depois de semanas de conversa, o defensor argentino deve estender o seu vínculo com o clube por mais três temporadas. O contrato atual vai até o final do ano.

Alan é titular absoluto da equipe e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Entretanto, o defensor já havia deixado claro que seu desejo era permanecer no Tricolor.

Nesta semana, um dos empresários do jogador visitou o CT da Barra Funda e conversou com a diretoria. O São Paulo possui uma grande dívida com os seus agentes, algo que vinha travando a negociação e a prolongou nas últimas semanas. No novo acordo, o Tricolor deve estender os valores dos pagamentos em aberto em comissionamento.

