Flamengo tenta recuperar De la Cruz para sequência de jogos

O Flamengo tenta deixar De la Cruz em condições para suportar a sequência de jogos na temporada. O jogador uruguaio se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo e voltou a jogar nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Contudo, ainda não suporta jogar todas as partidas. Portanto, o Rubro-Negro quer mantê-lo inteiro para os duelos decisivos pela Copa do Brasil e Libertadores, segundo o “ge”.

Com a saída de Gerson para o Zenit, da Rússia, e a lesão de Pulgar, o Flamengo ficou desfalcado no meio-campo. Dessa forma, o técnico Filipe Luís conta apenas com nomes como Allan e Evertton Araújo, além do uruguaio. Contudo, De la Cruz ainda não suporta uma sequência de jogos e nem vai a campo treinar com o restante do grupo.

De la Cruz chegou ao Flamengo com um quadro de sinovite crônica no joelho direito. Trata-se de uma inflamação persistente da membrana sinovial, que reveste a articulação do joelho. Portanto, isso causa inchaço, dor e rigidez. O tratamento mais adequado é repouso e fisioterapia, além de medicamentos como anti-inflamatórios.

Assim, o Flamengo trata a situação do jogador com cautela e priorizará os jogos decisivos na Copa do Brasil e Libertadores. A ideia é evitar uma sobrecarga. Até lá, no entanto, o técnico Filipe Luís terá que encontrar uma forma de recuperar o ritmo de jogo do uruguaio sem piorar o quadro. Em meio a isso, a diretoria avalia a necessidade de buscar mais um jogador para repor a saída de Gerson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.