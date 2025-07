Abel é absolvido e fica livre para comandar o Palmeiras no retorno do Brasileirão

O treinador Abel Ferreira escapou de ficar de fora do retorno do Palmeiras ao Brasileirão. Nesta quinta-feira (10), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o português em julgamento por conta da expulsão no clássico contra o São Paulo, no mês de maio. Na partida, o Verdão venceu o rival por 1 a 0.

A Procuradoria do STJD havia denunciado Abel no Art. 258, § 2º, II por reclamação contra a arbitragem. Na ocasião, o árbitro Rafael Rodrigo Klein expulsou o treinador aos 16′ do 2º tempo após o português reclamar da não aplicação de cartão amarelo ao zagueiro Alan Franco por falta em Estêvão. Depois do jogo, o auxiliar João Martins concedeu entrevista coletiva, já que o clube optou por poupar o técnico depois de um erro considerado “crasso”.

Na súmula, Klein relatou: “Expulsei diretamente após ser informado pelo quarto árbitro Lucas Canetto Bellote que, após ser advertido com cartão amarelo. O mesmo proferiu repetidamente e de forma ostensiva as seguintes palavras: “p*** que o pariu, isso é uma vergonha”.

Uma possível punição poderia deixar Abel de fora das próximas seis partidas do Palmeiras no campeonato. Livre do gancho, o português estará no comando da equipe no duelo contra o Mirassol, na próxima quarta-feira (16), no Allianz Parque.

