Fora dos planos do Vasco, Cauã Paixão está de malas prontas para Portugal. O atacante, de 21 anos, estava emprestado ao Polissya Zhytomyr, da Ucrânia, na última temporada. Dessa forma, o jogador despertou interesse do Leixões, da segunda divisão portuguesa, que decidiu contratá-lo em definitivo.

O Vasco vai manter parte dos direitos econômicos do jogador para lucrar com uma venda futura. O Leixões conta com outros brasileiros no elenco, como o zagueiro Rafael Santos e o atacante Werton, ambos ex-Flamengo.

Na passagem pelo Polissya Zhytomyr, da Ucrânia, Cauã Paixão disputou 19 jogos e marcou apenas um gol. Contudo, sofreu com lesão na reta final do empréstimo, o que afastou um interesse dos ucranianos em contratá-lo em definitivo. Revelado no Vasco, o atacante atuou em quatro partidas no profissional e fez um gol no empate com o Sampaio Corrêa, em Saquarema, pelo Carioca do ano passado.

