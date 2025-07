Coritiba vence CRB com gol de pênalti no fim e abre vantagem na liderança da Série B

Com um gol de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, o Coritiba derrotou por 1 a 0 o CRB na noite desta quinta-feira (10), na abertura da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Rei Pelé, em Maceió (AL), Gustavo Coutinho converteu a cobrança que manteve o Coxa na liderança da competição.

No lance que resultou o gol solitário da equilibrada partida, De Pena cobrou escanteio, Nicolas Careca cabeceou na direção do gol, e a bola acertou o braço de Segovia. O árbitro até chegou a hesitar, mas depois apontou a penalidade.

Com o resultado, o o time paranaense chega a 33 pontos e abre três de distância para o vice-líder Goiás, que joga no sábado. Este foi o sétimo triunfo do Coxa nos últimos nove jogos. O Galo alagoano, por sua vez, conhece seu quarto revés consecutivo e aparece em décimo na tabela, com 21 somados.

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Paysandu no sábado (19), às 18h30, no Couto Pereira. Dois dias antes, na quinta (17), o CRB visita o Operário, em Ponta Grossa (PR). O confronto no Germano Krüger será às 19h30 (de Brasília).

Jogos da 16ª rodada da Série B

Quinta- feira (10/7)

CRB 0x1 Coritiba

Sexta-feira (11)

Vila Nova-GO x Operário-PR – 19h

Sábado (12)

Novorizontino x América-MG – 16h

Paysandu x Atlético-GO – 18h30

Athletico-PR x Goiás – 20h30

Domingo (13)

Criciúma x Ferroviária – 16h

Chapecoense x Remo – 18h30

Segunda-feira (14)

Athletic-MG x Avaí – 19h

Botafogo-SP x Volta Redonda – 21h30

Terça-feira (15)

Cuiabá x Amazonas – 19h30

