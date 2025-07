Landim, ex-presidente do Flamengo, faz proposta por SAF de clube brasileiro

Rodolfo Landim, que foi presidente do Flamengo em uma das épocas mais vitoriosas da história do clube, quer comprar a SAF do Confiança-SE. O clube, com 24 conquistas do Campeonato Sergipano, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira (8), aliás, a equipe assegurou classificação para a semifinal da Copa do Nordeste ao despachar o Vitória, em pleno Barradão.

O Consórcio Dragão, liderado por Landim, encaminhou uma oferta ao Confiança com a promessa de fazer investimento que chegarão a R$ 500 milhões no decorrer dos próximos dez anos.

Inicialmente, o montante serviria para construir um novo Centro de Treinamento de alto padrão. desenvolver as categorias de base, com metodologia própria e foco em formação de talentos da região, modernizar o Estádio Sabino Ribeiro, além de estabelecer parceria com o Governo do Sergipe para viabilizar a transformação da Arena Batistão, ampliar o sócio-torcedor, patrocínios e monetização de ativos digitais e investir diretamente no elenco profissional e na gestão do futebol com profissionais de excelência.

As metas

As metas apresentadas no projeto que conta, ainda, com o ex-vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, e empresários sergipanos de renome sergipanos, são promover:

– Estabilidade: equalizar passivos, melhorar estrutura e profissionalizar a gestão;

– Competitividade: alcançar a Série B nos próximos 3 anos e disputar acessos à divisão de elite;

– Sustentabilidade e expansão: tornar o Confiança referência em formação de atletas, modelo de gestão e clube de orgulho regional.

“O futebol brasileiro está vivendo uma transformação profunda. Os clubes que entenderem a importância da profissionalização, da governança e da visão de longo prazo sairão na frente. Nosso compromisso com o Confiança é exatamente esse: trazer um modelo de gestão moderno, eficiente e responsável. Temos convicção de que, com planejamento e apoio da torcida proletária, vamos construir um projeto de sucesso dentro e fora de campo”, afirmou Rodolfo Landim, que esteve á frente do clube carioca entre 2019 a 2024.

Em caso de aceite, Associativo manterá fatia da SAF

A Associação Desportiva Confiança ficaria com 22% da SAF, mantendo poder de veto sobre símbolos e elementos imateriais, como nome, cores, hino, mascote e sede.

“Hoje (quinta-feira) é um dia histórico para o Confiança. A apresentação de uma proposta com figuras relevantes de nosso meio empresarial é uma demonstração clara da força da marca Confiança e no potencial de nosso clube. A proposta vai agora passar pela análise do Conselho Deliberativo. Em todo este processo é fundamental que o clube preserve suas raízes, mas com uma estrutura moderna e preparada para crescer. A torcida sempre foi o nosso maior patrimônio, e agora temos a chance de entregar a ela um futuro ainda maior e mais forte, digno da nossa tradição proletária”, destacou o presidente do Confiança, Pedro Dantas.

Confiança oscila na atual temporada

Segunda maior campeã do Campeonato Sergipano, a Associação Desportiva Confiança foi fundada em 1º de maio de 1936, na cidade de Aracaju. Em 2025, o time sagrou-se campeão estadual e já estpa em os quatro melhores da Copa do Nordeste. Contudo, na Terceira Divisão do futebol brasileiro, o Dragão corre risco de rebaixamento. Afinal, ocupa a penúltima posição, com apenas nove pontos em 11 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.