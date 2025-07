Campeão, ex-Fluminense leva menor quantia entre os finalistas do Power Couple Brasil

Radamés Martins Rodrigues Furlan e sua esposa, Caroline Bártholo, conquistaram o título de campeões da sétima edição do Power Couple Brasil. O casal venceu a disputa final contra Adriana Bombom e Dhomini, além de Rayanne Morais e Victor Pecoraro, com 54,24% dos votos do público na grande final realizada nessa quinta-feira (10). Resultado que consolidou o favoritismo demonstrado nas semanas finais.

Os casal garantiu um prêmio acumulado de R$ 446 mil com o prêmio final — valor somado às provas e dinâmicas do programa. Apesar do troféu e da preferência popular, Carol e Radamés não tiveram o maior saldo financeiro da temporada, visto que a posição pertencia a Victor e Rayanne, com R$ 731 mil.

No Power Couple, distinto aos outros realitys, não há uma premiação pré-estabelecida. A quantia final do casal dependerá do acumulado no decorrer do programa. Sendo assim, os finalistas concorriam a valores distintos, mas apenas o campeão tem direito a receber o saldo. Os outros ficam obrigatoriamente com R$ 50 mil ou um carro.

Os apresentadores Rafa Brites e Andreoli, ex-Globo Esporte, conduziram a final ao vivo. Rayanne e Victor ficaram em terceiro lugar, com 3,92% dos votos e levaram um prêmio de R$ 50 mil. Em seguida, Adriana e Dhomini conquistaram 41,84% da preferência popular e levaram um carro zero quilômetro como recompensa.

Rivalidade intensa

Durante a temporada, o campeão protagonizou embates diretos com Dhomini, com quem estabeleceu uma rivalidade bem acalorada. As discussões frequentes geraram repercussão nas redes sociais e nos bastidores da produção, tornando os dois casais principais antagonistas da edição.

“Vocês escreveram seus nomes na história do Power Couple”, declarou o apresentador Felipe Andreoli ao anunciar os vencedores.

Início no Fluminense e trajetória

Radamés iniciou a carreira no futebol profissional em 2005, defendendo o Tricolor das Laranjeiras. Seguiu carreira com as camisas de Juventude, Náutico, Paysandu e Al-Jazira Club, dos Emirados Árabes, antes de regressar ao Brasil. Pendurou suas chuteiras após defender o Brasilense entre 2018 e 2023.

O atleta também conciliou sua carreira com outros programas televisivos, como A Fazenda 15, em 2023, por exemplo. Por lá, no entanto, não conquistou destaque expressivo.

Exposição midiática

Casado com Caroline desde 2017, Radamés tem dois filhos com a atual companheira: Matheus e Mariana. Carol, porém, possui mais uma filha, Giovanna, fruto de um relacionamento anterior. A judoca é faixa preta e atua como árbitra da modalidade.

O ex-jogador já protagonizou polêmicas fora de campo. Entre 2007 e 2017, Radamés manteve um relacionamento com Viviane Araújo. O término conturbado resultou em disputas judiciais, incluindo um processo movido pela atriz contra o atleta e sua atual esposa. Em entrevista recente, ele afirmou: “Eu sempre fui muito prejudicado por me relacionar com uma pessoa tão pública”.