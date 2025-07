Com Arias cobiçado, Fluminense terá de ser preciso para preencher lacunas do elenco

Após uma campanha histórica no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense se prepara para voltar à realidade do intenso calendário do futebol brasileiro a partir da próxima semana. No entanto, apesar da quarta colocação no torneio da Fifa, o desempenho evidenciou a necessidade de ser preciso na janela de transferências para buscar um título até o fim de 2025.

Apesar de Renato Gaúcho ter mostrado variações táticas interessantes, que podem ser exploradas no segundo semestre, ele necessita ter mais recurso técnico para almejar conquistas. Na reta final da competição, a falta de reposição no banco pesou, nos dois extremos do time: defesa e ataque. Os laterais e os volantes deram conta do recado, apesar de Guga não ter ido bem na semi, enquanto Fábio reina no gol.

Existe um risco do principal craque do time ser negociado. Arias chamou atenção do mundo do futebol com excelentes atuações, muita personalidade e até um gol de falta. Diante disso, o Wolverhampton, da Inglaterra, acenou com uma proposta pelo colombiano, que se firmou também em sua seleção e pode estar na próxima Copa do Mundo.

A permanência do ídolo seria um dos principais reforços para o Tricolor, semelhante ao que aconteceu quando ele renovou, mesmo tendo propostas de clubes como o Zenit, da Rússia, Girona, da Espanha, e Galatasaray, da Turquia. No entanto, o interesse agora é de uma equipe da Premier League, e o atleta, que foi às lágrimas com a eliminação no Mundial, nunca escondeu o desejo de atuar na Europa.

Setores mais carentes e falta de opções no banco

No sistema defensivo, Renato Gaúcho optou por três zagueiros, que foram muito bem na competição (Thiago Santos, Freytes e Ignácio). Por outro lado, não teve reservas à altura, algo que pesou na eliminação para o Chelsea. Thiago Santos e Manoel estão em outra rotação no momento e não oferecem a mesma intensidade que os titulares.

Além disso, na construção das jogadas, o time é dependente da qualidade de Arias. Ele pode atuar na ponta, por dentro ou até como segundo atacante. Ganso, por sua vez, jogou pouco na temporada depois de se recuperar de uma cirurgia no coração e está abaixo fisicamente. Lezcano ainda não teve tantas chances, enquanto Isaque é muito novo para ser a solução dos problemas.

Nas pontas, o treinador pediu mais um atleta ágil e habilidoso nos duelos individuais como Keno e terá Soteldo, que estreou no segundo tempo diante dos Blues. Portaluppi ainda pode utilizar o jovem Riquelme Felipe, que tem apenas 18 anos, mas muito talento e viés de crescimento. Mesmo assim, Serna recebeu sondagem do Atlético Nacional-COL, e o Flu pode buscar mais opções no setor. Canobbio, Lavega e Baya completam a lista.

Durante a campanha, o Fluminense mostrou que precisa de um novo centroavante. Cano voltou de lesão e até marcou um gol e deu uma assistência. Entretanto, deixou a desejar nos duelos de maior exigência física e desperdiçou chances. O ídolo ainda pode render e é o artilheiro do time na temporada, mas a diretoria tem que buscar mais um nome.

Everaldo, por sua vez, ficou marcado negativamente pelo lance na estreia contra o Dortmund e ganhou até música irônica para que ele chutasse a gol. Por isso, o clube tenta o retorno de John Kennedy, que está insatisfeito por ter perdido espaço no Pachuca, do México, clube no qual atua por empréstimo.

